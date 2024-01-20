Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 20 января 2024

Выплавка металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь стала очень важным материалом для современной промышленности из-за своих уникальных свойств. В электротехнике она служит хорошим проводником электричества, в строительстве используется для изготовления труб, кровли, водостоков из-за прочности и стойкости к коррозии. В автомобилестроении благодаря высокой теплопроводности применяется в радиаторах, кондиционерах. Медь используется в производстве оборудования, инструментов, ювелирных изделий, монет и декоративных изделий. Переработка меди помогает снизить влияние на окружающую среду и может служить источником хорошего дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в январе.

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Интересные факты о меди

Медь — это один из самых древних металлов, используемых человеком. Она была известна еще в 3 тысячелетии до нашей эры. Медь встречается в природе в виде самородков и в составе руд. Самородная медь имеет красивый красновато-коричневый цвет и легко обрабатывается. Древние люди могли плавить медь, нагревая ее на костре. Полученный металл использовали для изготовления различных предметов, таких как орудия труда, украшения и посуда.

Медь — один из немногих элементов, имеющий ярко выраженный цвет. В чистом виде она имеет красный или оранжевый цвет, обусловленный наличием свободных электронов на внешней оболочке атома. Эти электроны поглощают синюю часть спектра видимого света, а другие цвета отражаются, что и придает меди ее характерный цвет.

Однако медь легко окисляется, вступая в реакцию с кислородом воздуха. В результате образуется оксид меди, который имеет зеленый цвет. Этот процесс называется патинированием. Патина защищает медь от дальнейшего окисления и придает ей красивый внешний вид.

Медь была первым металлом, который был использован для изготовления монет. Она обладает рядом свойств, которые делают ее идеальным материалом для этого. Во-первых, медь относительно мягкая и податливая, что позволяет легко ее обрабатывать. Во-вторых, медь обладает высокой прочностью и долговечностью, что делает ее устойчивой к износу. В третьих, медь имеет характерный красный цвет, который легко отличить от других металлов.

Переработка меди — это процесс получения меди из медного лома — отходов, содержащих медь (провода, кабели, трубы, посуду и т.д). Она позволяет сэкономить ресурсы и снизить загрязнение окружающей среды. После переплавки медь может использоваться для создания новых медных изделий.

Как правильно сдавать медь

Медь является достаточно ценным металлом, широко применяемым в различных отраслях промышленности. Стоимость меди на пунктах приема вторсырья может значительно изменяться в зависимости от состояния, примесей, формы материала и конкретного приемного пункта.

Для максимизации прибыли от сдачи медного лома рекомендуется тщательно очищать медные изделия от посторонних материалов и других металлов. Лом с высоким содержанием меди, такой как прокатная медь, всегда имеет более высокую стоимость и оценивается дороже.

Кроме того, приемные пункты с удовольствием примут кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками. Однако медные кабели, подвергшиеся сильному окислению после удаления изоляции методом сжигания, будут иметь меньшую стоимость.

Цены на лом меди в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 20 января 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 240 грн;

Винницкая область — от 190 до 220 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 230 грн;

Житомирская область — от 150 до 170 грн;

Закарпатская область — от 150 до 170 грн;

Запорожская область — от 210 до 250 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 190 грн;

Кировоградская область — от 200 до 220 грн;

Львовская область — от 170 до 200 грн;

Николаевская область — от 200 до 230 грн;

Одесская область — от 220 до 255 грн;

Полтавская область — от 180 до 200 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 180 грн;

Харьковская область — от 200 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 210 грн;

Черкасская область — от 160 до 180 грн;

Черновицкая область — от 150 до 190 грн;

Черниговская область — от 180 до 210 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и чермета в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Эти редкие и драгоценные металлы играют важную роль в истории человечества.