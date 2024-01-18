Цены на золото в январе. Сколько стоит 1 г золота в Украине

Золотой слиток. Фото: dailystar.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото является одним из популярнейших драгоценных металлов в мире. Оно используется в ювелирных изделиях, промышленности, а также как инвестиционный инструмент. В 2022 году мировой спрос на золото увеличился на 18% и достиг 4 741 тонны, что является максимумом с 2011 года. В последние годы наблюдается рост спроса на золото в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Это связано с ростом благосостояния населения этих стран и повышением интереса к инвестициям в драгоценные металлы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в январе.

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Интересные факты о золоте

Золото — это драгоценный металл, который ценится за свою красоту, редкость и стойкость к коррозии. Оно известно человечеству уже тысячи лет и использовалось в разных целях, в том числе в качестве денег, украшений и предметов искусства. Золото является одним из самых редких элементов на Земле. Его запасы в мире оцениваются в 190 тысяч тонн.

Золото — это благородный металл, обладающий множеством уникальных свойств. Одним из таких свойств является плотность. Золото — самый плотный из всех благородных металлов, его плотность составляет 19,32 г/см³. Один кубический сантиметр золота весит 19,32 г. Для сравнения плотность воды составляет всего 1 г/см³. Кусок золота размером с кубик сахара будет весить столько же, сколько 19 кубиков сахара из воды.

Как мы писали выше: золото — это благородный металл, обладающий высокой химической стойкостью. Это означает, что оно не окисляется на воздухе даже при нагревании и не растворяется в воде. Эти свойства обусловлены тем, что у золота очень высока энергия ионизации и низкая электроотрицательность. На воздухе золото покрывается тонкой пленкой оксидов, что защищает его от окисления. Эта пленка настолько тонкая, что ее невозможно увидеть невооруженным глазом. Она имеет золотисто-желтый цвет, такой же, как и сам металл.

Золото — один из немногих элементов на Земле, который можно найти в чистом виде. Оно встречается в виде самородков, которые могут достигать больших размеров. Крупнейший самородок золота в мире был обнаружен в 1872 году в Австралии. Самородок был найден на руднике Хилл-Энд в Новом Южном Уэльсе. Находку обнаружили в куче кварца весом 285,7 кг. Чистейшее золото составляло в массе 83,2 кг. Самородок имел форму плиты длиной 144 см, шириной 66 см, толщиной 10 см. К сожалению, Плита Холтермана не сохранилась. После обнаружения она была разбита на части и переплавлена.

Золото обладает бактерицидными свойствами, но они менее выражены, чем у серебра. При этом механизм бактерицидного действия золота окончательно не изучен. Считается, что оно нарушает структуру клеточной мембраны бактерий, что приводит к их гибели.

Как правильно сдавать золото

В Украине основными учреждениями, которые занимаются скупкой золота, являются ломбарды. Однако, если речь идет о золотых изделиях с коллекционной или исторической ценностью, более перспективным вариантом может быть продажа этих предметов коллекционерам или антикварам. Это касается золотых монет, часов и украшений с уникальной историей. Также среди коллекционеров существует спрос на продукцию, созданную в СССР благодаря высокому содержанию золота в сплаве.

Для сдачи золота в ломбард нужно предъявить документы, подтверждающие личность, помогающую предотвратить продажу украденных изделий. Кроме того, золото ломбарды принимают только у совершеннолетних лиц. При заключении соглашения клиенту выдают копию документа, подтверждающего законность сдачи золота, а также предоставляются документы с указанием суммы ссуды, процентной ставки и сроков возврата с процентами, а также квитанция, необходимая для выкупа предметов.

Что касается самых золотых изделий, то особых требований нет, хотя тщательная очистка от грязи может повысить точность взвешивания. Практически все виды золотых изделий могут быть сданы в ломбард, кроме некоторых категорий, таких как золото в форме самородков, деталей зубопротезирования, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, а также золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2460,17 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2452,79 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2435,57 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 811,04 грн/грамм.

375 проба: 913,34 грн/грамм.

500 проба: 1 217,79 грн/грамм.

583 проба: 1 419,94 грн/грамм.

585 проба: 1 424,81 грн/грамм.

750 проба: 1 826,68грн./грамм.

900 проба: 2 192,01 грн/грамм.

916 проба: 2 230,98 грн/грамм.

958 проба: 2 333,28 грн/грамм.

999 проба: 2 433,13 грн/грамм.

999,9 проба: 2 435,33 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 939,47 грн/грамм.

500 проба: 1 252,74грн./грамм.

583 проба: 1 491,98 грн/грамм.

585 проба: 1 496,43 грн/грамм.

750 проба: 1 920,24 грн/грамм.

900 проба: 2 288,54 грн/грамм.

916 проба: 2 369,29 грн/грамм.

958 проба: 2 477,54грн./грамм.

999 проба: 2 461,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом, алюминия, бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину и золото в Украине. Эти редкие и драгоценные металлы играют важную роль в истории человечества.