Цены на пшеницу в январе — как и почему подорожал экспорт зерновой

Пшеница возвращает популярность — что с ценами в январе
В Украине дорожает доставка продовольственной пшеницы в морские порты. Трейдеры повышают ставки не только из-за систематических обстрелов Россией важных инфраструктурных объектов в Украине.
Об этом пишет АПК-Информ.
Какая цена пшеницы на сегодня
Как отмечается, цена пшеницы 2 и 3 класса сейчас колеблется от 10 200 до 10 600 гривен за тонну, тогда как фуражная пшеница продается по цене до 10 400 гривен за тонну, если речь идет о доставке в порты.
"При этом наиболее существенно корректировались максимальные показатели", — говорится в публикации.
Причин для роста цен несколько, но среди основных:
- перегруженная логистика;
- ограничение приемки зерновой;
- высокие тарифы из-за систематических атак РФ;
- девальвация гривны по отношению к доллару.
При этом в ценах в долларах существенных изменений не произошло. Так, на пшеницу 2 и 3 класса в портах Большой Одессы установлен показатель в 216 долларов за тонну, тогда как на фуражную — 214 долларов за тонну.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на внутреннем рынке среди всех агрокультур в начале 2026 года стабильно дорожает соя. Так, цены в терминалах в первые дни января достигали отметки в 18 180 гривен.
Относительно цен на другие агрокультуры, то фиксируется стремительное удешевление ячменя, тогда как стоимость кукурузы остается стабильной. Пшеница в период с 1 по 6 января потеряла в цене 129 гривен и стоила 8 903 гривны за тонну.
Ранее мы рассказывали, что сейчас наиболее востребованной на экспорт культурой в Украине является фуражная кукуруза. Известно, с чем связан интерес аграриев. Также мы писали о ценах на экспорт подсолнечника и почему они меняются.
Читайте Новини.LIVE!