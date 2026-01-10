Видео
Главная Финансы Пшеница возвращает популярность — что с ценами в январе

Пшеница возвращает популярность — что с ценами в январе

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 06:30
Цены на пшеницу в январе — как и почему подорожал экспорт зерновой
Колоски пшеницы. Фото: Freepik

В Украине дорожает доставка продовольственной пшеницы в морские порты. Трейдеры повышают ставки не только из-за систематических обстрелов Россией важных инфраструктурных объектов в Украине.

Об этом пишет АПК-Информ.

Читайте также:

Какая цена пшеницы на сегодня

Как отмечается, цена пшеницы 2 и 3 класса сейчас колеблется от 10 200 до 10 600 гривен за тонну, тогда как фуражная пшеница продается по цене до 10 400 гривен за тонну, если речь идет о доставке в порты.

"При этом наиболее существенно корректировались максимальные показатели", — говорится в публикации.

Причин для роста цен несколько, но среди основных:

  • перегруженная логистика;
  • ограничение приемки зерновой;
  • высокие тарифы из-за систематических атак РФ;
  • девальвация гривны по отношению к доллару.

При этом в ценах в долларах существенных изменений не произошло. Так, на пшеницу 2 и 3 класса в портах Большой Одессы установлен показатель в 216 долларов за тонну, тогда как на фуражную — 214 долларов за тонну.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на внутреннем рынке среди всех агрокультур в начале 2026 года стабильно дорожает соя. Так, цены в терминалах в первые дни января достигали отметки в 18 180 гривен.

Относительно цен на другие агрокультуры, то фиксируется стремительное удешевление ячменя, тогда как стоимость кукурузы остается стабильной. Пшеница в период с 1 по 6 января потеряла в цене 129 гривен и стоила 8 903 гривны за тонну.

Ранее мы рассказывали, что сейчас наиболее востребованной на экспорт культурой в Украине является фуражная кукуруза. Известно, с чем связан интерес аграриев. Также мы писали о ценах на экспорт подсолнечника и почему они меняются.

цены в Украине зерно экспорт зерна цены пшеница
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
