Україна
Цены на подсолнечник зимой — сколько стоит тонна в январе

Цены на подсолнечник зимой — сколько стоит тонна в январе

Дата публикации 13 января 2026 06:30
Цены на подсолнечник — почему меняются в январе и что будет дальше
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В первые недели 2026 года на украинском агрорынке происходит снижение цен на семена подсолнечника. Себестоимость производства дорожает, в частности, из-за ситуации в энергетике.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канале Spike Brokers.

Читайте также:

Цены на подсолнечник в Украине

Из-за слабого внутреннего спроса производители активнее экспортируют продукцию. Так, первые сделки в Болгарию заключались по ценам от 620 до 625 долларов за тонну.

"Цены на подсолнечник в Украине продолжают снижаться из-за неопределенности в логистике продуктов переработки и подорожания энергоносителей, что повышает себестоимость производства и давит на закупочную цену", — говорится в сообщении.

При этом продажа в Европу остается выгоднее внутренней переработки даже с пошлиной в 1,8% — разница иногда достигает 30 долларов за тонну. Зато спотовый индекс подсолнечника, если речь идет о поставке на переработку за 30 дней, снизился на 9 долларов и сейчас составляет 633 долларов за тонну (ППД).

Ранее мы рассказывали, что трейдеры в январе активно интересуются покупкой фуражной кукурузы. Сейчас тонна стоит почти 10 000 гривен. Также мы писали, что в Украине прибавляет в цене морской экспорт пшеницы. Дорожает как фуражное зерно, так и пшеница 2 или 3 класса.

цены в Украине зерно цены подсолнечник зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
