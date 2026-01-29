Цены на сою — как изменились в конце января

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Соя в Украине в конце января резко прибавила в цене. Подорожанию способствуют низкие предложения от производителей и переработчики, которые отказываются закупать подсолнечник из-за дороговизны.

Об этом пишет Ukragroconsult.

Цены на сою в Украине

Как отмечается, закупочные цены от переработчиков на неделе выросли на 1 200 гривен за тонну, достигнув отметки в 19 700 гривен за тонну, с доставкой на завод.

"Морозы и снегопады сильно замедляют поставки зерна, поэтому переработчики вынуждены поднимать цены, чтобы обеспечить себя шротом для кормов и экспортных поставок", — говорится в сообщении.

Экспорт сои

По предварительным данным, в период с 1 по 24 января из Украины за границу было доставлено более 168 000 тонн сои. Продукцию получали:

Турция — более 85 000 тонн;

Нидерланды — 27 000 тонн;

Германия — 17 000 тонн.

Но трейдеры отмечают, что экспортный спрос ограничен, особенно на традиционном египетском рынке. Причина: страны Европейского Союза сокращают импорт сои. Сейчас рынок находится под давлением низких цен на рапсовый и соевый шрот.

Ранее мы рассказывали, что происходит с продажами фуражного ячменя. Продукцией интересуются как внутренние потребители, так и трейдеры. Также мы писали, сколько стоили зерновые культуры в начале 2026 года.