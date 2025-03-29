Минимальные цены на сигареты — как изменится стоимость пачки в 2025 году

Мужчина со смартфоном. Фото: Reuters

В Украине в 2025 году минимальные цены на пачку сигарет с фильтром составят 117,78 грн. В марте за 20 сигарет украинцы платят в среднем 96,79 грн, то есть товар в этом году подорожает на 21 грн.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

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Как объясняется в статье, президент Владимир Зеленский уже поставил свою подпись под законопроектом №11090 о повышении акцизов на табачные изделия. Таким образом украинская власть выполняет директиву от Европейского Союза, в которой говорилось о том, что акциз на сигареты в нашей стране должен достичь европейского уровня в 90 евро.

Впрочем, в марте сигареты для украинцев еще точно не подорожают, поскольку магазины будут распродавать запасы. То есть все, что было на складах до повышения акцизов, будет продаваться потребителям по старой цене. Однако в дальнейшем за сигареты придется платить больше.

Так, по информации журналистов, в Налоговый кодекс уже внесли соответствующие правки. Это означает, что пачка сигарет с фильтром в 2025 году будет стоить 117, 78 грн, а не 96, 79 грн, как сейчас. То есть пачка должна подорожать минимум на 21 грн.

Но если учесть действующее соотношение курса евро к курсу доллара, а также прогноз по девальвации гривны от Международного валютного фонда (МВФ), за самую дешевую пачку сигарет до 2028 года украинцы будут платить:

в 2025 — 117,78 грн;

в 2026 — 141,98 грн;

в 2027 — 154,4 грн;

в 2028 — 167 грн.

Напомним, что в 2025 году специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без будут рассчитывать не в гривнах, а в евро. Мы объясняли, с чем связано такое изменение.

Также мы рассказывали, что в Кабмине окончательно объяснили, повысят ли минимальную зарплату в 2025 году. От суммы минималки зависят некоторые социальные выплаты.