Запрет на курение в подъездах жилых домов — какой размер штрафа в 2025 году

В Украине на законодательном уровне закреплен запрет на курение в общественных местах, в частности в подъездах. Речь идет не только об обычных табачных изделиях, но и об электронных сигаретах, кальянах и так далее.

Какой штраф за курение в подъездах

В Законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" говорится, что пользоваться электронными сигаретами, системами нагревания табака и кальянами, нельзя в лифтах, таксофонах и подъездах жилых домов.

За нарушение этого требования накладывается финансовое наказание: в статье 175-1 КУоАП сказано, что курение в запрещенных местах, определенных законом и решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, влечет за собой штраф в размере от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 170 грн).

Если человек в течение года повторно совершит это правонарушение, то его накажут штрафом в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов (от 170 до 340 грн). Поэтому если, например, ваш сосед любит курить на лестнице в подъезде, можно вызвать полицейских.

