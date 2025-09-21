Видео
Главная Финансы Штраф за курение в подъезде дома — о каких суммах идет речь

Штраф за курение в подъезде дома — о каких суммах идет речь

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 15:22
Запрет на курение в подъездах жилых домов — какой размер штрафа в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине на законодательном уровне закреплен запрет на курение в общественных местах, в частности в подъездах. Речь идет не только об обычных табачных изделиях, но и об электронных сигаретах, кальянах и так далее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Читайте также:

Какой штраф за курение в подъездах

В Законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" говорится, что пользоваться электронными сигаретами, системами нагревания табака и кальянами, нельзя в лифтах, таксофонах и подъездах жилых домов.

За нарушение этого требования накладывается финансовое наказание: в статье 175-1 КУоАП сказано, что курение в запрещенных местах, определенных законом и решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, влечет за собой штраф в размере от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 170 грн).

Если человек в течение года повторно совершит это правонарушение, то его накажут штрафом в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов (от 170 до 340 грн). Поэтому если, например, ваш сосед любит курить на лестнице в подъезде, можно вызвать полицейских.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2025 года на сайте Верховной Рады появился законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты". Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, власти хотят ввести штрафы для граждан, которые без разрешения оказываются на территории военных объектов. За это нарушение предлагается установить наказание в размере до 51 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что осенью украинцы любят устраивать походы в лес для сбора ягод и орехов. Но не все знают, что собирать дары природы нельзя повсюду. Узнавайте также, какие нарушения в странах ЕС наказываются штрафом до 3 тысяч евро.

Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
