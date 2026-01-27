Цены на бензин и сигареты вырастут — какими будут в 2026 году

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Из-за планового повышения акцизов сигареты в Украине в 2026 году подорожают от 2 до 3,5 гривны за пачку. А за топливо население будет платить на 1-2 гривны больше.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Реклама

Читайте также:

Цены на сигареты

По словам Леонова, ценовые изменения — плановый процесс, который начался еще в 2018 году для того, чтобы выровнять украинские налоговые ставки с европейскими стандартами. При этом на 2026 год парламент и правительство договорились, что акцизы будут расти медленнее.

"Мы планировали завершить повышение акциза до 2027 года, однако совместно с правительством решили продлить этот процесс почти до 2029-го, согласовав его с европейскими партнерами", — сказал Леонов.

К тому же изменения в акцизах имеют не только фискальную цель. Как отметил Леонов, когда сигареты дорожают, то сокращается количество курильщиков.

Цены на топливо

Отдельно нардеп рассказал о ситуации на рынке топлива. Он подчеркнул, что на цены на бензин и дизель влияет не только акцизный налог. Так, большую роль играют:

мировые цены на нефть;

расходы на импорт;

логистика.

С последней сферой в Украине серьезные проблемы из-за регулярных обстрелов и повреждений инфраструктуры.

Однако акцизный фактор в 2026 году будет ограниченным. По плану, в этом году топливо для потребителей подорожает до 2 гривен за литр, без учета возможных колебаний мировых цен на нефть.

Ранее мы рассказывали, произойдут ли в феврале изменения в тарифах на воду и газ. Известно, сколько будут платить потребители. Также объясняли, кому начислят деньги на оплату света. Эту финпомощь государство предоставляет автоматически.