Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине обновят цены на бензин и сигареты — как подорожают

В Украине обновят цены на бензин и сигареты — как подорожают

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 19:39
Цены на бензин и сигареты вырастут — какими будут в 2026 году
АЗС. Фото: Новини.LIVE

Из-за планового повышения акцизов сигареты в Украине в 2026 году подорожают от 2 до 3,5 гривны за пачку. А за топливо население будет платить на 1-2 гривны больше.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Реклама
Читайте также:

Цены на сигареты

По словам Леонова, ценовые изменения — плановый процесс, который начался еще в 2018 году для того, чтобы выровнять украинские налоговые ставки с европейскими стандартами. При этом на 2026 год парламент и правительство договорились, что акцизы будут расти медленнее.

"Мы планировали завершить повышение акциза до 2027 года, однако совместно с правительством решили продлить этот процесс почти до 2029-го, согласовав его с европейскими партнерами", — сказал Леонов.

К тому же изменения в акцизах имеют не только фискальную цель. Как отметил Леонов, когда сигареты дорожают, то сокращается количество курильщиков.

Цены на топливо

Отдельно нардеп рассказал о ситуации на рынке топлива. Он подчеркнул, что на цены на бензин и дизель влияет не только акцизный налог. Так, большую роль играют:

  • мировые цены на нефть;
  • расходы на импорт;
  • логистика.

С последней сферой в Украине серьезные проблемы из-за регулярных обстрелов и повреждений инфраструктуры.

Однако акцизный фактор в 2026 году будет ограниченным. По плану, в этом году топливо для потребителей подорожает до 2 гривен за литр, без учета возможных колебаний мировых цен на нефть.

Ранее мы рассказывали, произойдут ли в феврале изменения в тарифах на воду и газ. Известно, сколько будут платить потребители. Также объясняли, кому начислят деньги на оплату света. Эту финпомощь государство предоставляет автоматически.

сигареты бензин цены в Украине топливо Цены на топливо
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации