Цены на сигареты в Украине — как подорожают в 2026 году

Украинцев в 2026 году ждет подорожание сигарет. Ожидается, что за одну пачку люди будут платить на 2 — 3,5 гривны больше, чем в прошлом году. Причина — повышение акцизных ставок.

Об этом сказал нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов в эфире программы "День.LIVE"

Цены на сигареты в Украине

По словам Алексея Леонова, в Украине действует новый порядок, по которому рассчитывается акцизный налог на:

табачные изделия;

жидкости для электронных сигарет;

топливо.

Эти изменения — это необходимый шаг, чтобы гармонизировать украинское законодательство в соответствии с нормами Европейского Союза (ЕС).

"В Украине растет стоимость сигарет и, частично, топлива из-за увеличения акциза. Процесс в отношении сигарет начался еще в 2018 году. Это плановое ежегодное повышение акциза для того, чтобы Украина соответствовала европейским нормам стоимости акциза", — подчеркнул депутат.

Леонов также отметил, что парламент и правительство договорились, что показатели акциза будут расти до 2029 года. Акцизный налог, по словам нардепа, формирует около 10,5% от всех поступлений, которые получает государственный бюджет.

При этом, как отметил Леонов, из-за подорожания сигарет в Украине становится меньше курильщиков, что соответствует стратегии здравоохранения, которую применяют и в странах ЕС.

Сколько будет стоить пачка сигарет

Сейчас пачка сигарет среднего класса стоит, по информации на сайтах крупных сетей супермаркетов, от 130 до 160 гривен. То есть, в 2026 году пачка из 20 сигарет вероятно, подорожает до 163,5 гривен.

Но следует отметить, что украинцы не сразу будут платить за сигареты больше, поскольку магазины, как правило, держат на складах запас продукции со старыми ценами.

Ранее мы рассказывали, что в Украине действует запрет на курение в общественных местах. Нарушителей наказывают штрафами, размер которых достигает 340 гривен. Узнавайте также, как штрафуют украинцев, которые курят в подъездах.