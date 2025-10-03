Курение в общественных местах — где украинцев штрафуют за сигареты

Штраф до 10 тыс. грн — где в Украине нельзя курить
Курение — личное решение человека, однако табачный дым влияет на здоровье не только самого курильщика, ведь вредит и другим. Поэтому зависимым от сигарет людям нужно знать, где лучше не курить, чтобы не получить штраф.
Где украинцам запрещено курить
Курение в Украине запрещено в общественных местах. В статье 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий" определений, относительно таких мест относятся:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждения физической культуры и спорта;
- помещения заведений ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- помещения общежитий;
- детские площадки;
- места общего пользования жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования для пассажиров, в том числе такси;
- вокзалы и станции;
- остановки общественного транспорта.
Здесь украинцам нельзя курить, употреблять и пользоваться табачными изделиями, предметами, связанными с их употреблением, травяными изделиями для курения, электронными сигаретами, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянами.
Также не стоит забывать, что местные советы своим решением могут определять дополнительные места, в которых курение запрещается.
Какие штрафы за курение в запрещенных местах
Получить штраф за подожженную сигарету рискует не только курильщик, но и заведение, на территории которого человек закурит. Размер штрафа будет зависеть от количества нарушений, совершенных в течение года.
Так, по статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) после первого правонарушения штраф за курение в общественных местах составит от 51 до 170 гривен. Если в течение года человек нарушит еще раз, то сумма наказания составит от 170 до 340 гривен.
Заведение питания, которое позволило курить на своей территории, оштрафуют на 3 тысячи гривен, если нарушение произошло впервые. Следующее нарушение будет стоить уже 10 тысяч гривен.
Другие общественные места, где курильщикам позволят курить несмотря на запрет на законодательном уровне, получат штраф от 1 тысячи гривен до 10 тысяч гривен.
