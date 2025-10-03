Курение в общественных местах — где украинцев штрафуют за сигареты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Курение — личное решение человека, однако табачный дым влияет на здоровье не только самого курильщика, ведь вредит и другим. Поэтому зависимым от сигарет людям нужно знать, где лучше не курить, чтобы не получить штраф.

Где украинцам запрещено курить

Курение в Украине запрещено в общественных местах. В статье 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий" определений, относительно таких мест относятся:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждения физической культуры и спорта;

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

помещения общежитий;

детские площадки;

места общего пользования жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования для пассажиров, в том числе такси;

вокзалы и станции;

остановки общественного транспорта.

Здесь украинцам нельзя курить, употреблять и пользоваться табачными изделиями, предметами, связанными с их употреблением, травяными изделиями для курения, электронными сигаретами, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянами.

Также не стоит забывать, что местные советы своим решением могут определять дополнительные места, в которых курение запрещается.

Какие штрафы за курение в запрещенных местах

Получить штраф за подожженную сигарету рискует не только курильщик, но и заведение, на территории которого человек закурит. Размер штрафа будет зависеть от количества нарушений, совершенных в течение года.

Так, по статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) после первого правонарушения штраф за курение в общественных местах составит от 51 до 170 гривен. Если в течение года человек нарушит еще раз, то сумма наказания составит от 170 до 340 гривен.

Заведение питания, которое позволило курить на своей территории, оштрафуют на 3 тысячи гривен, если нарушение произошло впервые. Следующее нарушение будет стоить уже 10 тысяч гривен.

Другие общественные места, где курильщикам позволят курить несмотря на запрет на законодательном уровне, получат штраф от 1 тысячи гривен до 10 тысяч гривен.

Напомним, что в Украине многие люди держат домашних любимцев, в частности собак. Однако мало кто знает, за какие неправомерные действия можно получить штраф до 5 950 гривен. Узнавайте также, как правильно ввозить подарки в Украину.