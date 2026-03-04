Видео
Программа Теплая зима — почему не все получили 6 500 грн и будут ли выплаты

Программа Теплая зима — почему не все получили 6 500 грн и будут ли выплаты

Дата публикации 4 марта 2026 22:16
Выплаты по 6 500 грн по программе Теплая зима задержали — когда выплатят всем украинцам
Женщина держит ребенка за руку и купюры по 1 000 гривен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым украинцам до сих пор не выплатили денежную помощь в 6 500 гривен по программе Теплая зима, хотя заявки они регистрировали. В Кабмине объяснили, стоил ли ждать финпомощи в 2026 году. 

Об этом говорится на Правительственном портале, передает Новини.LIVE.

Когда будет выплата в 6 500 гривен по программе Теплая зима

Как заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, начисление денежной помощи задержалось в связи с завершением бюджетного года и закрытием счетов. Деньги гражданам все же выплатят, однако уже в марте.

"Общая потребность составляет почти 330 миллионов гривен, средства для этой программы предусмотрены в полном объеме", — рассказала глава правительства.

По состоянию на сейчас финпомощь не поступила 50 721 получателям, заявки от которых были получены в конце 2025 года. По словам Юлии Свириденко, всего по 6 500 гривен еще должны получить 410 000 украинцев.

Кому выплачивают деньги

Денежная помощь предназначена для наиболее уязвимых категорий граждан:

  • детей под опекой;
  • детей и людей с инвалидностью;
  • детей из малообеспеченных семей;
  • ВПЛ и пенсионеров, которые живут одни.

На реализацию программы Теплая зима предусмотрели 4,3 миллиарда гривен. Выплатами занимаются в Пенсионном фонде Украины.

Ранее мы рассказывали, что люди с инвалидностью с марта 2026 года будут получать повышенные пенсионные выплаты. Значительная часть страховых пенсий станет больше на 12,1%. Еще писали, что UNHCR Ukraine обеспечат финпомощью жителей одного из городов в Сумской области. Речь идет о выплате в размере почти 11 000 грн.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
