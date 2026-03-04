Виплати по 6 500 грн за програмою Тепла зима затримали — що буде з грошима

Чому не всі отримали виплати по 6 500 грн за програмою Тепла зима
Деяким українцям не виплатили грошову допомогу у 6 500 гривень за програмою Тепла зима попри те, що вони подавали заявку. В Кабміні розповіли, чому так сталося.
Про це йдеться на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.
Коли буде виплата у 6 500 гривень за програмою Тепла зима
Як заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нарахування грошової допомоги затрималося у зв'язку з завершенням бюджетного року та закриттям рахунків. Гроші громадянам все ж виплатять, проте вже у березні.
"Загальна потреба становить майже 330 мільйонів гривень, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі", — розповіла очільниця уряду.
Наразі фіндопомога не надійшла 50 721 одержувачам, заявки від яких надійшли наприкінці 2025 року. За словами Юлії Свириденко, загалом по 6 500 гривень ще мають отримати 410 000 українців.
Кому виплачують гроші
Грошова допомога призначена для найбільш вразливих категорій громадян:
- дітей під опікою;
- дітей та осіб з інвалідністю;
- дітей з малозабезпечених сімей;
- ВПО та пенсіонерів, які живуть самі.
На реалізацію програми Тепла зима передбачили 4,3 мільярда гривень. Виплатами займаються у Пенсійному фонді України.
