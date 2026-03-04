Відео
Головна Фінанси Чому не всі отримали виплати по 6 500 грн за програмою Тепла зима

Чому не всі отримали виплати по 6 500 грн за програмою Тепла зима

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 22:16
Виплати по 6 500 грн за програмою Тепла зима затримали — що буде з грошима
Жінка тримає дитину за руку й купюри по 1 000 гривень. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деяким українцям не виплатили грошову допомогу у 6 500 гривень за програмою Тепла зима попри те, що вони подавали заявку. В Кабміні розповіли, чому так сталося.

Про це йдеться на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли буде виплата у 6 500 гривень за програмою Тепла зима

Як заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нарахування грошової допомоги затрималося у зв'язку з завершенням бюджетного року та закриттям рахунків. Гроші громадянам все ж виплатять, проте вже у березні. 

"Загальна потреба становить майже 330 мільйонів гривень, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі", — розповіла очільниця уряду. 

Наразі фіндопомога не надійшла 50 721 одержувачам, заявки від яких надійшли наприкінці 2025 року. За словами Юлії Свириденко, загалом по 6 500 гривень ще мають отримати 410 000 українців.

Кому виплачують гроші

Грошова допомога призначена для найбільш вразливих категорій громадян:

  • дітей під опікою;
  • дітей та осіб з інвалідністю;
  • дітей з малозабезпечених сімей;
  • ВПО та пенсіонерів, які живуть самі.

На реалізацію програми Тепла зима передбачили 4,3 мільярда гривень. Виплатами займаються у Пенсійному фонді України.

Раніше ми розповідали, що люди з інвалідністю з березня 2026 року отримуватимуть підвищені пенсійні виплати. Значна частина страхових пенсій стане більшою на 12,1%. Ще писали, що UNHCR Ukraine забезпечать фіндопомогою мешканців одного з міст у Сумській області. Йдеться про виплату у розмірі майже 11 000 грн.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога соцвиплати
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
