Виплати по 6 500 грн за програмою Тепла зима затримали — що буде з грошима

Деяким українцям не виплатили грошову допомогу у 6 500 гривень за програмою Тепла зима попри те, що вони подавали заявку. В Кабміні розповіли, чому так сталося.

Про це йдеться на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.

Коли буде виплата у 6 500 гривень за програмою Тепла зима

Як заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нарахування грошової допомоги затрималося у зв'язку з завершенням бюджетного року та закриттям рахунків. Гроші громадянам все ж виплатять, проте вже у березні.

"Загальна потреба становить майже 330 мільйонів гривень, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі", — розповіла очільниця уряду.

Наразі фіндопомога не надійшла 50 721 одержувачам, заявки від яких надійшли наприкінці 2025 року. За словами Юлії Свириденко, загалом по 6 500 гривень ще мають отримати 410 000 українців.

Кому виплачують гроші

Грошова допомога призначена для найбільш вразливих категорій громадян:

дітей під опікою;

дітей та осіб з інвалідністю;

дітей з малозабезпечених сімей;

ВПО та пенсіонерів, які живуть самі.

На реалізацію програми Тепла зима передбачили 4,3 мільярда гривень. Виплатами займаються у Пенсійному фонді України.

Раніше ми розповідали, що люди з інвалідністю з березня 2026 року отримуватимуть підвищені пенсійні виплати. Значна частина страхових пенсій стане більшою на 12,1%.