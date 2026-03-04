Выплаты от Каритас — где и кому предусмотрена финпомощь в 250 долларов

Мужчина и женщина, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут присоединиться к проекту финансовой поддержки от благотворительной организации "Каритас Украина" в марте 2026 года, предусматривающий предоставление средств на базовые потребности и лечение. Выплаты будут доступны, если доход не превышает 6318 грн на каждого в домохозяйстве.

О том, кто и где может подать заявку на помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кому предусмотрена помощь в 250 долларов

Представительство БО "Каритас Украина" приглашает граждан из Добропольской громады Донецкой области принять участие в проекте финансовой поддержки. Он призван оказать помощь семьям, проживающим в зоне повышенного риска — до 50 км от линии фронта.

Согласно проекту, организация предоставит два вида единовременной помощи:

По почти 250 долларов (10 800 грн) — денежная помощь (cash-грант); По около 200 долларов (9 000 грн) — выплата на лечение.

Принять участие в проекте можно, если гражданин придерживается следующих условий:

фактическое проживание дома (не эвакуировались);

размер дохода не превышает 6 318 грн/мес. на одного человека;

есть одна из категорий уязвимости.

В список критериев уязвимости внесли:

лиц с инвалидностью первой-второй группы;

одиноких граждан в возрасте от 55 лет;

одиноких родителей/опекунов несовершеннолетних детей;

беременных женщин/матерей с детьми до трех лет;

тяжелобольных лиц.

Правила регистрации в программе помощи

Граждане, проживающие в Добропольской громаде, могут обратиться за выплатами на лечение в 200 долларов по номерам (пн — пт с 09:30 — 16:00):

050 399 10 62;

095 690 68 62.

Для оформления единовременной финпомощи в 250 долларов можно обратиться по номеру телефона: 050 399 10 66.

Во время телефонного разговора претендентам необходимо будет пройти короткий опрос с работником фонда. Допускают отправку запроса и документов через Signal или WhatsApp.

Также нужно будет пройти верификацию с помощью геолокации и видеофиксации через мессенджеры.

Какая еще доступна финансовая помощь

Также благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" реализует программу поддержки переселенцев в Днепропетровской области.

Речь идет о предоставлении средств на аренду жилья для семей, проживающих в г. Кривой Рог и Криворожском районе и недавно приехавших с оккупированных территорий или из мест, где ведутся боевые действия.

Благотворительный фонд предоставит выплаты на аренду жилья сроком на шесть месяцев. Их смогут получить исключительно уязвимые категории с перемещением за последние 30 дней.

Ранее мы сообщали, что БО "Каритас-Спес Украина" принимает заявки на программу финансовой помощи в трех областях. Украинцам предоставят микрогранты в размере до 5 400 долларов.

Еще писали, что ОО "Fight For Right" регистрирует в программе помощи граждан с инвалидностью. В случае отбора средства предоставят на оплату аренды и жилищно-коммунальные услуги.