Выплаты от Каритас — где и кому предусмотрена финпомощь в 250 долларов

Финпомощь от Каритас — кто из семей может получить 250 долларов
Украинцы могут присоединиться к проекту финансовой поддержки от благотворительной организации "Каритас Украина" в марте 2026 года, предусматривающий предоставление средств на базовые потребности и лечение. Выплаты будут доступны, если доход не превышает 6318 грн на каждого в домохозяйстве.
О том, кто и где может подать заявку на помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кому предусмотрена помощь в 250 долларов
Представительство БО "Каритас Украина" приглашает граждан из Добропольской громады Донецкой области принять участие в проекте финансовой поддержки. Он призван оказать помощь семьям, проживающим в зоне повышенного риска — до 50 км от линии фронта.
Согласно проекту, организация предоставит два вида единовременной помощи:
- По почти 250 долларов (10 800 грн) — денежная помощь (cash-грант);
- По около 200 долларов (9 000 грн) — выплата на лечение.
Принять участие в проекте можно, если гражданин придерживается следующих условий:
- фактическое проживание дома (не эвакуировались);
- размер дохода не превышает 6 318 грн/мес. на одного человека;
- есть одна из категорий уязвимости.
В список критериев уязвимости внесли:
- лиц с инвалидностью первой-второй группы;
- одиноких граждан в возрасте от 55 лет;
- одиноких родителей/опекунов несовершеннолетних детей;
- беременных женщин/матерей с детьми до трех лет;
- тяжелобольных лиц.
Правила регистрации в программе помощи
Граждане, проживающие в Добропольской громаде, могут обратиться за выплатами на лечение в 200 долларов по номерам (пн — пт с 09:30 — 16:00):
- 050 399 10 62;
- 095 690 68 62.
Для оформления единовременной финпомощи в 250 долларов можно обратиться по номеру телефона: 050 399 10 66.
Во время телефонного разговора претендентам необходимо будет пройти короткий опрос с работником фонда. Допускают отправку запроса и документов через Signal или WhatsApp.
Также нужно будет пройти верификацию с помощью геолокации и видеофиксации через мессенджеры.
Какая еще доступна финансовая помощь
Также благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" реализует программу поддержки переселенцев в Днепропетровской области.
Речь идет о предоставлении средств на аренду жилья для семей, проживающих в г. Кривой Рог и Криворожском районе и недавно приехавших с оккупированных территорий или из мест, где ведутся боевые действия.
Благотворительный фонд предоставит выплаты на аренду жилья сроком на шесть месяцев. Их смогут получить исключительно уязвимые категории с перемещением за последние 30 дней.
Ранее мы сообщали, что БО "Каритас-Спес Украина" принимает заявки на программу финансовой помощи в трех областях. Украинцам предоставят микрогранты в размере до 5 400 долларов.
Еще писали, что ОО "Fight For Right" регистрирует в программе помощи граждан с инвалидностью. В случае отбора средства предоставят на оплату аренды и жилищно-коммунальные услуги.
