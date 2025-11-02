Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты по 6,5 тыс. грн — как можно будет потратить деньги

Выплаты по 6,5 тыс. грн — как можно будет потратить деньги

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 17:45
обновлено: 14:18
Выплаты по программе "Тепла зима" — украинцам объяснили, что они смогут купить
Люди идут по улице. Фото: Новости.LIVE

Одноразовая денежная помощь в размере 6,5 тысячи гривен, которую социально уязвимым категориям общества выплатит государство в рамках программы "Тепла зима", будет предоставляться на обеспечение базового комфорта. Потратить деньги можно будет на покупку определенных вещей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Реклама
Читайте также:

Как можно потратить 6,5 тысячи гривен

Государственные деньги, как отметили в ведомстве, люди смогут потратить на:

  • теплые вещи;
  • обувь;
  • лекарственные средства.

"Мы хотим, чтобы каждый украинец, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, имел возможность пережить холодный сезон с базовым комфортом", — говорится в сообщении.

На покупку вещей у украинцев будет 180 дней. Деньги будут поступать на текущий счет со специальным режимом использования или на Дія.Карту.

"Работаем, чтобы запустить программу как можно скорее. И уже совсем скоро расскажем детали большого пакета зимней поддержки", — подчеркнули в Минсоце.

Что еще стоит знать

Напомним, 1 ноября 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, каким будет пакет зимней поддержки для населения. Она уточнила, что для украинцев будут действовать как уже запущенные программы, так и новые меры помощи.

Среди них - фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержка ОСМД для повышения энергоэффективности, помощь на генераторы и так далее.

Ранее мы рассказывали о выплатах для ВПЛ в ноябре. Известно, какие суммы получат люди. Узнайте также, можно ли получить 5 тысяч гривен по программе Пакунок школяра в ноябре. Украинцам объяснили, как долго еще продлится регистрация на участие.

выплаты финансовая помощь деньги зима социальная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации