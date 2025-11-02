Выплаты по программе "Тепла зима" — украинцам объяснили, что они смогут купить

Люди идут по улице. Фото: Новости.LIVE

Одноразовая денежная помощь в размере 6,5 тысячи гривен, которую социально уязвимым категориям общества выплатит государство в рамках программы "Тепла зима", будет предоставляться на обеспечение базового комфорта. Потратить деньги можно будет на покупку определенных вещей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Как можно потратить 6,5 тысячи гривен

Государственные деньги, как отметили в ведомстве, люди смогут потратить на:

теплые вещи;

обувь;

лекарственные средства.

"Мы хотим, чтобы каждый украинец, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, имел возможность пережить холодный сезон с базовым комфортом", — говорится в сообщении.

На покупку вещей у украинцев будет 180 дней. Деньги будут поступать на текущий счет со специальным режимом использования или на Дія.Карту.

"Работаем, чтобы запустить программу как можно скорее. И уже совсем скоро расскажем детали большого пакета зимней поддержки", — подчеркнули в Минсоце.

Что еще стоит знать

Напомним, 1 ноября 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, каким будет пакет зимней поддержки для населения. Она уточнила, что для украинцев будут действовать как уже запущенные программы, так и новые меры помощи.

Среди них - фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержка ОСМД для повышения энергоэффективности, помощь на генераторы и так далее.

