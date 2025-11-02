Выплаты по программе "Тепла зима" — украинцам объяснили, что они смогут купить

Выплаты по 6,5 тыс. грн — как можно будет потратить деньги
Одноразовая денежная помощь в размере 6,5 тысячи гривен, которую социально уязвимым категориям общества выплатит государство в рамках программы "Тепла зима", будет предоставляться на обеспечение базового комфорта. Потратить деньги можно будет на покупку определенных вещей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
Как можно потратить 6,5 тысячи гривен
Государственные деньги, как отметили в ведомстве, люди смогут потратить на:
- теплые вещи;
- обувь;
- лекарственные средства.
"Мы хотим, чтобы каждый украинец, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, имел возможность пережить холодный сезон с базовым комфортом", — говорится в сообщении.
На покупку вещей у украинцев будет 180 дней. Деньги будут поступать на текущий счет со специальным режимом использования или на Дія.Карту.
"Работаем, чтобы запустить программу как можно скорее. И уже совсем скоро расскажем детали большого пакета зимней поддержки", — подчеркнули в Минсоце.
Что еще стоит знать
Напомним, 1 ноября 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, каким будет пакет зимней поддержки для населения. Она уточнила, что для украинцев будут действовать как уже запущенные программы, так и новые меры помощи.
Среди них - фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержка ОСМД для повышения энергоэффективности, помощь на генераторы и так далее.
Ранее мы рассказывали о выплатах для ВПЛ в ноябре. Известно, какие суммы получат люди. Узнайте также, можно ли получить 5 тысяч гривен по программе Пакунок школяра в ноябре. Украинцам объяснили, как долго еще продлится регистрация на участие.
Читайте Новини.LIVE!