Выплаты ВПЛ — какой будет поддержка людей с 1 марта

В Украине для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжили комплексную систему поддержки. Так, в марте 2026 года граждане будут получать как денежные выплаты, так и помощь с жильем.

Выплаты ВПЛ

Человек, который впервые получил справку ВПЛ, как отмечается на сайте Национальной социальной сервисной службы, будет получать государственные выплаты первые 6 месяцев. Речь идет о такой ежемесячной денежной помощи, как:

на ребенка — выплата в 3 000 гривен;

на человека с инвалидностью — выплата 3 000 гривен;

взрослым переселенцам — 2 000 гривен.

Оформить помощь можно в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), написав заявление на получение средств. Этот документ также можно подать:

в приложении Дія;

через ЦПАУ.

К тому же на денежные выплаты могут рассчитывать и трудоустроенные ВПЛ. Так, в течение 6 месяцев государство будет начислять:

по 2 000 гривен — ВПЛ;

— ВПЛ; по 3 000 гривен — лицам, имеющим инвалидность.

Через 6 месяцев помощь смогут продлить пенсионеры, люди с инвалидностью, дети-сироты и другие семьи, если их доход не превышает 9 444 гривен (на одного человека).

Компенсация за аренду жилья

Такой вид помощи назначают гражданам, как отмечали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, чье жилье было разрушено или осталось в оккупации. При этом претендентов на получение компенсаций проверяют на предмент наличия жилья вне территории боевых действий.

Если проверка пройдена, то ВПЛ и приемные семьи подают заявление и копию подписанного договора аренды в территориальный орган ПФУ. Субсидию на аренду жилья рассчитывают индивидуально для каждой семьи ВПЛ. Поэтому суммы могут отличаться, ведь все зависит от финансовой ситуации в семье и другие факторы.

Также общественные и благотворительные организации недавно получили право брать в аренду государственное и коммунальное имущество, чтобы расселять там переселенцев на льготных условиях. Правительство постановило, что профильные организации будут платить за аренду по ставке в 0,01 от расчетной стоимости, тогда как государственные учреждения в сферах образования, медицины и культуры смогут арендовать помещения за символическую плату - 1 гривна в месяц.

Ранее глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что в Украине могут реализовать масштабную госпрограмму по строительству не менее 1 миллиона квартир, поскольку программа єОселя оказалась не слишком эффективной. Ожидается, что жилье по новой программе в первую очередь будут предоставлять тем, кто потерял дома из-за войны. Еще мы писали, по какой причине у ВПЛ могут отобрать выплаты на проживание. Это касается граждан, которые выезжают из Украины за границу.