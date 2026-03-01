Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты ВПО весной — ждать ли переселенцам изменений

Выплаты ВПО весной — ждать ли переселенцам изменений

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 08:45
Выплаты ВПЛ — какой будет поддержка людей с 1 марта
Женщина с ребенком, пенсионерки на скамейке и деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжили комплексную систему поддержки. Так, в марте 2026 года граждане будут получать как денежные выплаты, так и помощь с жильем.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какой будет поддержка переселенцев весной.

Реклама
Читайте также:

Выплаты ВПЛ

Человек, который впервые получил справку ВПЛ, как отмечается на сайте Национальной социальной сервисной службы, будет получать государственные выплаты первые 6 месяцев. Речь идет о такой ежемесячной денежной помощи, как:

  • на ребенка — выплата в 3 000 гривен;
  • на человека с инвалидностью — выплата 3 000 гривен;
  • взрослым переселенцам — 2 000 гривен.

Оформить помощь можно в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), написав заявление на получение средств. Этот документ также можно подать:

  • в приложении Дія;
  • через ЦПАУ.

К тому же на денежные выплаты могут рассчитывать и трудоустроенные ВПЛ. Так, в течение 6 месяцев государство будет начислять:

  • по 2 000 гривен — ВПЛ;
  • по 3 000 гривен — лицам, имеющим инвалидность.

Через 6 месяцев помощь смогут продлить пенсионеры, люди с инвалидностью, дети-сироты и другие семьи, если их доход не превышает 9 444 гривен (на одного человека).

Компенсация за аренду жилья

Такой вид помощи назначают гражданам, как отмечали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, чье жилье было разрушено или осталось в оккупации. При этом претендентов на получение компенсаций проверяют на предмент наличия жилья вне территории боевых действий.

Если проверка пройдена, то ВПЛ и приемные семьи подают заявление и копию подписанного договора аренды в территориальный орган ПФУ. Субсидию на аренду жилья рассчитывают индивидуально для каждой семьи ВПЛ. Поэтому суммы могут отличаться, ведь все зависит от финансовой ситуации в семье и другие факторы.

Также общественные и благотворительные организации недавно получили право брать в аренду государственное и коммунальное имущество, чтобы расселять там переселенцев на льготных условиях. Правительство постановило, что профильные организации будут платить за аренду по ставке в 0,01 от расчетной стоимости, тогда как государственные учреждения в сферах образования, медицины и культуры смогут арендовать помещения за символическую плату - 1 гривна в месяц.

Ранее глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что в Украине могут реализовать масштабную госпрограмму по строительству не менее 1 миллиона квартир, поскольку программа єОселя оказалась не слишком эффективной. Ожидается, что жилье по новой программе в первую очередь будут предоставлять тем, кто потерял дома из-за войны. Еще мы писали, по какой причине у ВПЛ могут отобрать выплаты на проживание. Это касается граждан, которые выезжают из Украины за границу.

деньги евро валюта банкнота буквы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации