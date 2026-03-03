Виплати від UNHCR Ukraine — хто і де зможе отримати допомогу у майже 11 000 грн

Чоловік та жінка похилого віку та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року UNHCR Ukraine, що представляє в Україні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, надасть грошову допомогу жителям ще одного з міст. Оформити виплати зможуть одразу кілька категорій громадян, зокрема люди похилого віку.

Хто і де зможе отримати допомогу від UNHCR Ukraine

Як зазначається, організація у березні продовжує надавати допомогу біженцям та переселенцями у Сумській області. Зокрема, 4 березня виплати матимуть змогу оформити жителі прифронтової Буринської громади.

Претенденти отримають фінансову допомогу у розмірі 3 600 грн для кожного в родині (тривалістю три місяці), тобто максимально нададуть майже 11 000 грн.

Право подати заявку мають такі основні групи громадян:

переселенці, які виїхали з небезпечних регіонів за останні шість місяців/повернулись на своє місце проживання;

біженці, які виїздили з країни через війну після 24 лютого 2022 року, проте прибули додому.

Фіндопомогу для таких громадян нададуть за умови відсутності подібної підтримки від інших фондів за останні три місяці. Також має бути низьким фінансово-економічний стан: дохід на одну особу в родині не повинен перевищувати 6,3 тис. грн.

Ще треба мати одну з таких вразливостей:

самотній батько/мати, які мають неповнолітніх дітей;

громадяни похилого віку, яким понад 55 років;

люди від 55 років, які виховують неповнолітніх дітей;

особи з групами інвалідності/важкими хворобами.

Як можна оформити допомогу у березні

За правилами організації, жителі м. Буринь можуть отримати допомогу за попереднім записом. Зареєструватися у програмі на виплати можна за номером: 063 182 68 38. Там буде працювати мобільна бригада.

"Середа 4 березня 2026 року: м. Буринь (Буриньська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Першотравнева, 3. Буринський будинок культури. Години роботи: 11:30 - 14:30", — йдеться у повідомленні.

Яка ще доступна допомога на Сумщині

Також у цьому регіоні французька гуманітарна організація "Acted" приймає заявки на виплату фінансової допомоги.

Долучитися до програми зможуть жителі, які належать до однієї або кількох вразливих категорій, зокрема, багатодітні родини з дітьми до 18 років, домогосподарства з дітьми до двох років, люди похилого віку.

Кожному в родині нададуть допомогу у розмірі 3 600 грн на місяць. Виплату здійснюватимуть одноразово за три місяці.

