Україна
Теплая зима — кто из украинцев получит 6,5 тыс. грн с 20 ноября

Теплая зима — кто из украинцев получит 6,5 тыс. грн с 20 ноября

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:03
обновлено: 13:09
Выплаты на зиму — кто сможет зарегистрироваться на помощь в 6,5 тыс. грн с 20 ноября
Пожилая женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В Украине с 20 ноября 2025 года начинается регистрация в программе "Теплая зима" по предоставлению денежной помощи в размере 6,5 тыс. грн. Обнародованы категории получателей и способы оформления средств.

Об этом говорится на специальном портале "Зимняя поддержка".

Читайте также:

Кто получит помощь по программе "Теплая зима"

Вскоре правительство запустит возможность получить денежную помощь для подготовки к зимнему периоду для уязвимых категорий украинцев.

Выплаты будут доступны таким группам граждан:

  1. Детям под опекой или попечительством;
  2. Детям с инвалидностью, а также детям-воспитанникам приемных семей и детских домов семейного типа (детям с инвалидностью);
  3. Детям из числа внутренних переселенцев, которые являются получателями помощи на проживание для ВПЛ;
  4. Людям с инвалидностью первой группы среди переселенцев;
  5. Несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей;
  6. Одиноким пенсионерам, которым предоставляется надбавка на уход.

Способы оформления помощи

Получить денежную помощь можно либо дистанционно, либо офлайн. Начислением будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В частности, для того, чтобы подать заявку онлайн через госуслугу "Дія", необходимо оформить "Дія.Картку" и выполнить следующие шаги:

  • войти в приложение "Дія";
  • выбрать "Сервисы";
  • нажать "Зимняя поддержка";
  • выбрать нужную программу;
  • подтвердить, что есть "Дія.Картка".

"Вся проверка и выплата происходят автоматически — без бумажных документов и дополнительных обращений", — говорится на портале.

Для того, чтобы оформить помощь офлайн через Пенсионный фонд, нужно:

  • обратиться в терорган ПФУ;
  • взять с собой открытую карту "Дія.Картка" или другую карту со спецсчетом;
  • работники должны оформить заявку и передать данные для выплаты денег.

Средства, которые поступят на текущие счета, можно будет потратить на:

  • одежду и обувь для детей, взрослых или всей семьи;
  • лекарственные средства, витамины в аптеках и медицинских торговых точках.

Деньги необходимо использовать в течение 180 дней с момента зачисления, ведь после этого неиспользованный остаток вернется в бюджет.

Ранее мы писали, что вскоре жители одного из городов получат возможность зарегистрироваться в программе помощи от UNHCR Ukraine. Размер выплат составит почти 11 тыс. грн.

Еще рассказывали, что предпринимателям, пострадавшим от агрессии РФ, доступна финпомощь от Британии. Известно, кто и как сможет получить от 1 тыс. долларов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
