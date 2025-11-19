Выплаты на зиму — кто сможет зарегистрироваться на помощь в 6,5 тыс. грн с 20 ноября

Пожилая женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В Украине с 20 ноября 2025 года начинается регистрация в программе "Теплая зима" по предоставлению денежной помощи в размере 6,5 тыс. грн. Обнародованы категории получателей и способы оформления средств.

Об этом говорится на специальном портале "Зимняя поддержка".

Кто получит помощь по программе "Теплая зима"

Вскоре правительство запустит возможность получить денежную помощь для подготовки к зимнему периоду для уязвимых категорий украинцев.

Выплаты будут доступны таким группам граждан:

Детям под опекой или попечительством; Детям с инвалидностью, а также детям-воспитанникам приемных семей и детских домов семейного типа (детям с инвалидностью); Детям из числа внутренних переселенцев, которые являются получателями помощи на проживание для ВПЛ; Людям с инвалидностью первой группы среди переселенцев; Несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей; Одиноким пенсионерам, которым предоставляется надбавка на уход.

Способы оформления помощи

Получить денежную помощь можно либо дистанционно, либо офлайн. Начислением будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В частности, для того, чтобы подать заявку онлайн через госуслугу "Дія", необходимо оформить "Дія.Картку" и выполнить следующие шаги:

войти в приложение "Дія";

выбрать "Сервисы";

нажать "Зимняя поддержка";

выбрать нужную программу;

подтвердить, что есть "Дія.Картка".

"Вся проверка и выплата происходят автоматически — без бумажных документов и дополнительных обращений", — говорится на портале.

Для того, чтобы оформить помощь офлайн через Пенсионный фонд, нужно:

обратиться в терорган ПФУ;

взять с собой открытую карту "Дія.Картка" или другую карту со спецсчетом;

работники должны оформить заявку и передать данные для выплаты денег.

Средства, которые поступят на текущие счета, можно будет потратить на:

одежду и обувь для детей, взрослых или всей семьи;

лекарственные средства, витамины в аптеках и медицинских торговых точках.

Деньги необходимо использовать в течение 180 дней с момента зачисления, ведь после этого неиспользованный остаток вернется в бюджет.

