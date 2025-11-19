Выплаты на зиму — кто сможет зарегистрироваться на помощь в 6,5 тыс. грн с 20 ноября

Теплая зима — кто из украинцев получит 6,5 тыс. грн с 20 ноября
В Украине с 20 ноября 2025 года начинается регистрация в программе "Теплая зима" по предоставлению денежной помощи в размере 6,5 тыс. грн. Обнародованы категории получателей и способы оформления средств.
Об этом говорится на специальном портале "Зимняя поддержка".
Кто получит помощь по программе "Теплая зима"
Вскоре правительство запустит возможность получить денежную помощь для подготовки к зимнему периоду для уязвимых категорий украинцев.
Выплаты будут доступны таким группам граждан:
- Детям под опекой или попечительством;
- Детям с инвалидностью, а также детям-воспитанникам приемных семей и детских домов семейного типа (детям с инвалидностью);
- Детям из числа внутренних переселенцев, которые являются получателями помощи на проживание для ВПЛ;
- Людям с инвалидностью первой группы среди переселенцев;
- Несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей;
- Одиноким пенсионерам, которым предоставляется надбавка на уход.
Способы оформления помощи
Получить денежную помощь можно либо дистанционно, либо офлайн. Начислением будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
В частности, для того, чтобы подать заявку онлайн через госуслугу "Дія", необходимо оформить "Дія.Картку" и выполнить следующие шаги:
- войти в приложение "Дія";
- выбрать "Сервисы";
- нажать "Зимняя поддержка";
- выбрать нужную программу;
- подтвердить, что есть "Дія.Картка".
"Вся проверка и выплата происходят автоматически — без бумажных документов и дополнительных обращений", — говорится на портале.
Для того, чтобы оформить помощь офлайн через Пенсионный фонд, нужно:
- обратиться в терорган ПФУ;
- взять с собой открытую карту "Дія.Картка" или другую карту со спецсчетом;
- работники должны оформить заявку и передать данные для выплаты денег.
Средства, которые поступят на текущие счета, можно будет потратить на:
- одежду и обувь для детей, взрослых или всей семьи;
- лекарственные средства, витамины в аптеках и медицинских торговых точках.
Деньги необходимо использовать в течение 180 дней с момента зачисления, ведь после этого неиспользованный остаток вернется в бюджет.
Ранее мы писали, что вскоре жители одного из городов получат возможность зарегистрироваться в программе помощи от UNHCR Ukraine. Размер выплат составит почти 11 тыс. грн.
Еще рассказывали, что предпринимателям, пострадавшим от агрессии РФ, доступна финпомощь от Британии. Известно, кто и как сможет получить от 1 тыс. долларов.
Читайте Новини.LIVE!