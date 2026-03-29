ПриватБанк принимает не все деньги: клиент рассказал о проблеме с 50 грн

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка.

Деньги могут изнашиваться после длительного пользования. Но не всегда это означает, что они теряют свои ценность. В украинских банках действуют правила по обмену поврежденных денег на новые. Однако, например, государственный ПриватБанк может не принять такие деньги.

О таком случае рассказал один из клиентов банка на сайте Минфин в разделе, где можно оставлять отзывы о работе финучреждений, передает Новини.LIVE.

Подробнее о ситуации в ПриватБанке

Как пояснил мужчина, ему нужно было погасить задолженность по кредитной карте ПриватБанка, поэтому он зашел в одно из отделений банка в Киеве. Однако там отказались принимать купюру в 50 гривен которая, по словам клиента, имела незначительные потертости.

"Пришлось идти в соседнее отделение Ощадбанка, где в кассе эту купюру заменили на другую", — говорится в его заметке.

Как происходит обмен банкнот в Украине

Обмен банкот в Украине происходит по процедуре, которую регламентирует Национальный банк Украины (НБУ). Предприятия торговли, аптеки и другие заведения должны принимать банкноты с незначительными признаками износа. Речь идет о купюрах:

Читайте также:

с незначительными потертостями или загрязнениями;

с частичной потерей краски;

с небольшими надрывами (до 1 см, не более трех);

с маленькими отверстиями или проколами диаметром до 1-2 мм;

с отсутствием небольшого уголка (до 1 см²).

В то же время на сайте ПриватБанка отмечается, что отделения принимают национальную валюту без ограничений. Клиент может обменять изношенную банкноту на пригодную и зачислить на свой счет. Однако услуга не распространяется на иностранную валюту.

Как сообщали Новини.LIVE, ПриватБанк запустил для своих клиентов бесплатный сервис. Речь идет о доставке шести видов карт по Украине и за рубежом. Эта услуга будет полезной для клиентов, у которых заканчивается срок действия карт. Также журналисты Новини.LIVE узнали о лимитах на снятие наличных в банкоматах ПриватБанка. В 2026 году услугой могут пользоваться как клиенты банка, так и владельцы карт других банков.

Частые вопросы

Какого образца доллар не принимают в Украине?

Как банки, так и обменники, часто отказывают клиентам, которые приносят на обмен доллары "старого образца" — выпущенные до 1996 года, а также "белые" доллары 2006 года. При этом Нацбанк официально обязывает все финучреждения принимать настоящие доллары, которые печатались с 1914 года. Несмотря на это кассиры неохотно принимают такие доллары.

Как украинцам обменять старые доллары на новые в ПриватБанке?

Чтобы получить новые деньги нужно заказать наличные через кассу. Изношенные купюры банк принимает на инкассо. Но тогда клиенту придется оплатить комиссию, размер которой составляет 10%.