В банкоматах ПриватБанка действует лимит на снятие наличных: суммы в марте
Государственный ПриватБанк, как и другие финансовые учреждения, на период военного положения в Украине пересмотрел условия предоставления ряда услуг. В частности введены лимиты на снятие наличных в сети банкоматов. Также действуют ограничения в кассах отделений, магазинов и АЗС.
Об актуальных ограничениях на снятие наличных рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт ПриватБанка.
Какую сумму можно снять в банкоматах ПриватБанка
В марте 2026 года владельцы карт государственного банка могут снимать в банкоматах финучреждения 100 000 грн в сутки, но не более 40 000 грн в течение трех часов.
По услуге "Снять без карты" ограничения следующие:
- первое снятие — 4 000 грн в течение 24 часов;
- дальнейшие операции — 4 000 грн за один раз, но не более пяти транзакций в сутки.
В банкоматах ПриватБанка снимать наличные могут также владельцы карт других финансовых учреждений. Лимит при этом составляет 20 000 грн за одну операцию не чаще одного раза в три часа.
Сколько наличных можно снять в кассе ПриватБанка
С гривневого счета, открытого в ПриватБанке, клиент может снять не более 100 000 грн в сутки. Значительные суммы надо заказывать заранее. Это можно сделать в приложении Приват24 (Сервисы — Заказ наличных) или по телефону 3700.
Клиенты других банков также могут воспользоваться услугой снятия наличных в кассах ПриватБанка, однако лимит при этом будет меньше — 20 000 грн в сутки.
Где еще можно снять наличные с карты ПриватБанка
Такая услуга доступна при оплате товара на кассах:
- сети аптек "Белая ромашка" — до 6 000 грн за одну операцию;
- супермаркетов "АТБ", "Сильпо", Fozzy, "Фора", VARUS, "ЛотОК", "Точка", "Thrash! Траш!" — до 6 000 грн;
- АЗС "Укрнафта" — до 5 000 грн;
- магазинов "Сим23" — до 2 000 грн;
- супермаркетов NOVUS — до 500 грн;
- магазинов ROSHEN — до 500 грн;
- АЗС WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта" — до 500 грн.
В ПриватБанке уточнили, что ограничения на снятие наличных — это временная мера, введенная из-за текущей ситуации в Украине.
Частые вопросы
Как увеличить лимит на снятие наличных в ПриватБанке?
В приложении Приват24, выбрав в меню "Кошелек", далее — "Настройки" и "Снятие наличных". Это можно также сделать в банкомате или позвонив по номеру 3700. Внесенные изменения заработают в течение 5-10 минут.
Какая комиссия за снятие наличных в ПриватБанке?
С собственных средств через банкоматы ПриватБанка — 1% от суммы операции. Если снимать кредитные средства с карты "Универсальная", тариф составляет 4% (для сумм свыше 1 000 грн).
В отделении банка — 0,2% от суммы, но не менее 5 грн. При снятии средств за рубежом — 2%. Без комиссии снять наличные можно на кассах супермаркетов при оплате покупок.
