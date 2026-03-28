В банкоматах ПриватБанка действует лимит на снятие наличных: суммы в марте

Отделение ПриватБанка, человек стоит возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк, как и другие финансовые учреждения, на период военного положения в Украине пересмотрел условия предоставления ряда услуг. В частности введены лимиты на снятие наличных в сети банкоматов. Также действуют ограничения в кассах отделений, магазинов и АЗС.

Об актуальных ограничениях на снятие наличных рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт ПриватБанка.

Какую сумму можно снять в банкоматах ПриватБанка

В марте 2026 года владельцы карт государственного банка могут снимать в банкоматах финучреждения 100 000 грн в сутки, но не более 40 000 грн в течение трех часов.

По услуге "Снять без карты" ограничения следующие:

первое снятие — 4 000 грн в течение 24 часов;

дальнейшие операции — 4 000 грн за один раз, но не более пяти транзакций в сутки.

В банкоматах ПриватБанка снимать наличные могут также владельцы карт других финансовых учреждений. Лимит при этом составляет 20 000 грн за одну операцию не чаще одного раза в три часа.

Читайте также:

Сколько наличных можно снять в кассе ПриватБанка

С гривневого счета, открытого в ПриватБанке, клиент может снять не более 100 000 грн в сутки. Значительные суммы надо заказывать заранее. Это можно сделать в приложении Приват24 (Сервисы — Заказ наличных) или по телефону 3700.

Клиенты других банков также могут воспользоваться услугой снятия наличных в кассах ПриватБанка, однако лимит при этом будет меньше — 20 000 грн в сутки.

Где еще можно снять наличные с карты ПриватБанка

Такая услуга доступна при оплате товара на кассах:

сети аптек "Белая ромашка" — до 6 000 грн за одну операцию;

супермаркетов "АТБ", "Сильпо", Fozzy, "Фора", VARUS, "ЛотОК", "Точка", "Thrash! Траш!" — до 6 000 грн;

АЗС "Укрнафта" — до 5 000 грн;

магазинов "Сим23" — до 2 000 грн;

супермаркетов NOVUS — до 500 грн;

магазинов ROSHEN — до 500 грн;

АЗС WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта" — до 500 грн.

В ПриватБанке уточнили, что ограничения на снятие наличных — это временная мера, введенная из-за текущей ситуации в Украине.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут воспользоваться удобным бесплатным сервисом. Речь идет о доставке шести видов карт по Украине и за рубежом.

Также узнавайте о выгодах для клиентов ПриватБанка при оплате за жилищно-коммунальные услуги онлайн. Для них не предусмотрены комиссии при определенных условиях и действуют сниженные тарифы.

Частые вопросы

Как увеличить лимит на снятие наличных в ПриватБанке?

В приложении Приват24, выбрав в меню "Кошелек", далее — "Настройки" и "Снятие наличных". Это можно также сделать в банкомате или позвонив по номеру 3700. Внесенные изменения заработают в течение 5-10 минут.

Какая комиссия за снятие наличных в ПриватБанке?

С собственных средств через банкоматы ПриватБанка — 1% от суммы операции. Если снимать кредитные средства с карты "Универсальная", тариф составляет 4% (для сумм свыше 1 000 грн).

В отделении банка — 0,2% от суммы, но не менее 5 грн. При снятии средств за рубежом — 2%. Без комиссии снять наличные можно на кассах супермаркетов при оплате покупок.