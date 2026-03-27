ПриватБанк временно изменил правила некоторых переводов

Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE

До 25 мая 2026 года госфинучреждение "ПриватБанк" временно изменило правила международных межбанковских переводов с картами Mastercard. У клиентов появилась возможность получить кэшбэк за такие операции до 2 500 грн.

Об этом говорится на сайте госбанка, информируют Новини.LIVE.

За какие переводы ПриватБанк начислит кэшбэк до 2 500 грн

Согласно данным финучреждения, речь идет о возможности присоединиться к акционной программе по начислению кэшбэка за SWIFT-переводы с картой Mastercard через "Приват24" (приложение и веб-версия). Соответствующая инициатива будет действовать два месяца, в ее рамках клиенты смогут получить за такие операции денежные компенсации.

Для победителей гарантируют два вида вознаграждения:

Кэшбэк в размере 250 грн за первый SWIFT-перевод с картой Mastercard от ПриватБанка (для клиентов, которые не совершали их более трех месяцев). Кэшбэк в размере 2 500 грн для 50 клиентов (по 25 победителей каждый месяц).

"В течение всего периода акции участник может получить кэшбэк 250 грн в программе "Привет" и на каждом этапе выигрывать 2 500 грн", — объясняют в банке.

Как клиентам ПриватБанка стать участником акции

По информации банковского учреждения, каждый SWIFT-перевод на сумму от 250 долларов (в эквиваленте), полученный или отправленный с картой Mastercard от ПриватБанка автоматически будет зачислен в программу розыгрыша кэшбэка 2 500 грн.

Для того, чтобы банк начислил кэшбэк 250 грн за первый SWIFT-перевод, клиенты должны выполнить два простых действия:

активировать акцию в программе "Привет" в "Приват24";

получить/отправить SWIFT-перевод с картой Mastercard на как минимум вышеуказанную сумму.

Финучреждение ежемесячно будет определять победителей с помощью сервиса random.org.ua среди всех участников, которые соблюли условия акции.

Частые вопросы

Как узнать о выигрыше кэшбэка в 2 500 грн

Как правило, в финучреждении осуществляют информирование победителей публично. Любые результаты розыгрышей публикуются банком на страницах акций. Кроме того, всем победителям акции организатор отправляет push-уведомления в приложение "Приват24" или на е-почту.

Какие преимущества SWIFT-переводов в "Приват24"

По данным банка, все SWIFT-переводы происходят автоматически по стандарту SWIFT gpi, что увеличивает оперативность. Средства начисляются в течение 24 часов, а 40% платежей зачисляются получателю в течение пяти минут. Также клиенты могут отслеживать платежи онлайн. Сами операции безопасны и возможны в любую страну мира через "Приват24".