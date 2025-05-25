Обмен поврежденных гривен — как это сделать в 2025 году

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Рано или поздно гривны, которые постоянно находятся в обращении, начинают терять свое состояние из-за частых контактов с неблагоприятными для бумаги факторами. Изношенные купюры не будут принимать в магазинах, заведениях питания и АЗС.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам с изношенными гривнами.

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В банках и обменниках, по информации Национального банка Украины (НБУ), кассиры примут на обмен:

банкноты с явными признаками повреждения, потертостями, загрязнением, отпечатками штампов, надрывами надрезами, отверстиями, оторванными краями или углами;

если есть целая часть банкноты площадью не менее 55% своей первоначальной площади;

разорванные или разрезанные на две части деньги, если на них сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты.

В Нацбанке отмечают, что отдать изношенные гривны на обмен можно любом украинском банке. Также их принимают в региональных подразделениях денежного обращения НБУ.

"Работник предприятия, который работает с наличными (магазины, аптеки, АЗС, заведения питания и т.д.) не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты и монеты и рекомендует потребителям обратиться в любой банк Украины (филиалы и отделения) для обмена такой наличности", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинцы совершенно случайно могут хранить в своем кошельке фальшивые доллары. Проверить деньги на подлинность можно в финансовых учреждениях, осуществляющих деятельность по специальной лицензии.

Также мы рассказывали, что обменивать гривны на доллары лучше в конце недели с утра. Известно, почему нужно придерживаться этого правила.