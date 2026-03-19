ПриватБанк предлагает бесплатную услугу до конца года: условия

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в государственном "ПриватБанке" клиенты могут воспользоваться бесплатным сервисом для гарантии полноценного обслуживания и доступа ко всем услугам. Речь идет о возможности заказа доставки шести видов карт по Украине и за рубежом, если срок действия подошел к концу и грозят определенные ограничения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу банка.

Право на бесплатную доставку карт в ПриватБанке

Как отмечается, государственный банк совместно с глобальной технологической компанией Mastercard решили сохранить для граждан доступ к услуге по доставке карт на бесплатной основе. Планы по введению фиксированной оплаты неоднократно переносились, и за это время украинцы активно пользовались такой услугой.

В частности, в 2025 году было заказано доставку по Украине и за границу более чем 1,2 млн платежных карт ПриватБанка. Чаще всего заказывали карты в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областях. За пределами страны заказали карты около 150 тысяч граждан. В основном их доставляли в Польшу, Германию, Чехию, США, Великобританию, Францию и Испанию.

Хотя банк с начала войны продлил срок действия всех платежных карт, что позволило в дальнейшем пользоваться картами для осуществления большинства операций, в частности для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных, однако для осуществления активного шопинга в интернет-магазинах, необходимо заказать новую пластиковую карту с доставкой. Также есть альтернатива — оформление цифровой карты в "Приват24".

По данным банка, за сервис доставки карт Mastercard с клиентов банка как в Украине, так и за рубежом не будут взимать плату до конца 2026 года.

Что необходимо сделать для получения карты от Привата

Клиенты госфинучреждения могут заказать новую карту Mastercard от ПриватБанка или перевыпустить старую, выполнив всего несколько шагов. Это можно сделать дистанционно в "Приват24":

нужно зайти в раздел "Настройки карты";

выбрать нужную для выпуска карту;

нажать "Заказать карту";

выбрать "Доставка по Украине" или за границу;

указать необходимый адрес для доставки;

утвердить заявку.

Получить банковскую карту можно будет в отделении или почтомате "Новой почты", если заказ происходит по Украине. В случае доставки за границу — курьеры "Новой почты" или "Укрпочты" доставят карты на любой адрес в более чем 60 стран мира.

Ранее мы писали, что ПриватБанк неоднократно пролонгировал действие карт, ведь срок действия для некоторых из них подошел к концу в начале полномасштабной войны. Однако некоторые услуги стали недоступны.

Еще сообщалось, что весной на ряд финансовых операций с наличными в ПриватБанке распространяются ограничения. Установленные лимиты зависят от способа снятия средств в Украине или за рубежом.

Частые вопросы

Какие карты ПриватБанк может доставить бесплатно

В 2026 году клиенты могут заказать доставку шести видов банковских пластиковых карт. Разрешается делать до шести заказов в год независимо от типа карты.

Гражданам доступны для заказа такие карты: Универсальная, Универсальная Gold, Карта для выплат (в частности, пенсионная и для социальных выплат), Карта для выплат Gold (пенсионная, для соцпомощи), Карта Юниора, Карта "Ключ к счету", Премиальная.

Можно ли вернуть карту при обнаружении повреждений

В ПриватБанке советуют в случае обнаружения повреждений обратиться на номер горячей линии 3700 или в чат банка "Помощь Онлайн". Клиент должен сообщить об этом оператору. Финучреждение зафиксирует жалобу и передаст в соответствующий департамент. После чего необходимо будет перезаказать карту в приложении "Приват24".