ПриватБанк приймає не усі гроші: клієнт розповів про проблему з 50 грн

Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Гроші можуть зношуватися після тривалого користування. Та не завжди це означає, що вони втрачають свої цінність. В українських банках діють правила щодо обміну пошкоджених грошей на нові. Однак, наприклад, державний ПриватБанк може не прийняти такі гроші.

Про такий випадок розповів один із клієнтів банку на сайті Мінфін у розділі, де можна лишати відгуки про роботу фінустанов, передає Новини.LIVE.

Детальніше про ситуацію у ПриватБанку

Як пояснив чоловік, йому потрібно було погасити заборгованість за кредитною карткою ПриватБанку, тож він зайшов в одне із відділень банку у Києві. Однак там відмовилися приймати купюру у 50 гривень яка, за словами клієнта, мала незначні потертості.

"Довелося йти до сусіднього відділенні Ощадбанку, де у касі цю купюру замінили на іншу", — йдеться в його дописі.

Як відбувається обмін банкнот в Україні

Обмін банкот в Україні відбувається за процедурою, яку регламентує Національний банк України (НБУ). Підприємства торгівлі, аптеки та інші заклади повинні приймати банкноти з незначними ознаками зношення. Йдеться про купюри:

з незначними потертостями або забрудненнями;

з частковою втратою фарби;

з невеликими надривами (до 1 см, не більше трьох);

з маленькими отворами або проколами діаметром до 1–2 мм;

з відсутністю невеликого кутика (до 1 см²).

Водночас на сайті ПриватБанку зазначається, що відділення приймають національну валюту без обежень. Клієнт може обміняти зношену банкноту на придатну та зарахувати на свій рахунок. Однак послуга не поширюється на іноземну валюту.

Часті питання

Якого зразка долар не приймають в Україні?

Як банки, так і обмінники, часто відмовляють клієнтам, які приносять на обмін долари "старого зразка" — випущені до 1996 року, а також "білі" долари 2006 року. При цьому Нацбанк офіційно зобов'язує усі фінустанови приймати справжні долари, які друкувалися з 1914 року. Попри це касири не охоче приймають такі долари.

Як українцям обміняти старі долари на нові в ПриватБанку?

Щоб отримати нові гроші потрібно замовити готівку через касу. Зношені купюри банк приймає на інкасо. Але тоді клієнту доведеться сплатити комісію, розмір якої становить 10%.