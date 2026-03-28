Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Переводы в ПриватБанке: клиенты получат кэшбэк от 2 000 грн

Переводы в ПриватБанке: клиенты получат кэшбэк от 2 000 грн

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 07:01
Банковская карта на фоне ноутбука. Фото: Новини.LIVE

До 25 июля 2026 года клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить кэшбэк, если воспользуются системой денежных переводов RIA. Каждая такая операция при определенных условиях даст шанс стать участником розыгрыша денежных призов в 2 000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка, передают Новини.LIVE.

Условия начисления кэшбэка в ПриватБанке

Согласно сообщению финучреждения, речь идет об акции, которая распространяется на переводы Ria на определенные суммы, полученные на карты платежной системы Mastercard от ПриватБанка.

Соответствующая инициатива будет действовать четыре месяца, в ее рамках клиенты смогут приобщиться к розыгрышу кэшбэка. Предполагается, что на каждом этапе возникнет шанс получить компенсацию в размере 2 000 грн.

Кроме того, отправители смогут получить 25% скидку на осуществление переводов Ria из Молдовы и Армении. Также дополнительно до 30 апреля для отправителей переводов Ria из этих стран в Украину будет действовать скидка в 25% с промокодами: RIA25MD — на переводы из Молдовы; RIA25AM — на переводы из Армении. Соответствующие промокоды можно будет использовать неограниченное количество раз. При этом будут действительны также для новых и постоянных клиентов.

Как стать участником акции по розыгрышу кэшбэка в ПриватБанке

Согласно правилам, операции по переводу автоматически примут участие в розыгрыше денежных призов. Необходимо выполнить следующие шаги:

  • получить перевод Ria на карту Mastercard от Привата;
  • сумма должна стартовать от 2 000 грн (эквивалент);
  • перевод сразу зачислится к участникам розыгрыша.

Также можно получить кэшбэк 5% от суммы (максимум 200 грн) за осуществление первого перевода. Для этого нужно лишь активировать предложение в программе лояльности "Привет".

"Кэшбэк 2 000 грн получат 100 клиентов (25 победителей ежемесячно). В течение всего периода акции один участник может получить кэшбэк 200 грн через "Привет" и на каждом этапе акции выигрывать 2 000 грн", — сообщили в банке.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке рекомендуют части клиентов обратиться в финучреждение для перевыпуска старых карт. В случае завершения срока действия некоторые услуги станут недоступны.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что, начиная с апреля, в ПриватБанке изменятся правила по тарификации на некоторые переводы. Клиентам придется платить больше из-за завершения льготного периода на такие операции.

Частые вопросы

Как активировать кэшбэк за переводы Ria в "Привет"

Клиенты, желающие активировать предложение в программе лояльности "Привет" и получить кэшбэк 5% от суммы (максимум 200 грн) за первый перевод, должны выполнить несколько шагов. Для этого нужно в "Приват24" открыть меню "Привет", выбрать опцию с отметкой "+" на карте предложения, дождаться, когда знак "✓" станет зеленого цвета.

За какие еще переводы ПриватБанк может начислить кэшбэк

Также банк объявил новую акцию, касающуюся SWIFT-переводов с картами Mastercard через "Приват24". Такие операции позволят присоединиться к программе по начислению кэшбэка. Воспользоваться такой возможностью можно будет до 25 мая. Для участников будут доступны два вида вознаграждения: кэшбэк в 250 грн за первый SWIFT-перевод, а также в размере 2 500 грн.

ПриватБанк деньги банки денежные переводы кэшбэк
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации