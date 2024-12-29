Что изменится в Украине и для украинцев с 1 в 2025 году

Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году
До Нового года осталось совсем немного времени. 2024 год был сложным для Украины и украинцев. В этом году росла инфляция, повысились цены на продукты, горючее и некоторые коммунальные услуги, президент Зеленский подписал законопроект о повышении налогов, также были введены ограничения на банковские операции и многое другое. В 2025 году нас ожидают новые изменения и нововведения, которые, безусловно, повлияют на экономическую и социальную ситуацию в стране.
Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев в 2025 году.
Тарифы на коммунальные услуги в 2025 году
В 2025 году тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление останутся неизменными по крайней мере до завершения отопительного сезона.
До конца апреля стоимость электроэнергии сохранится на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Однако с 1 июня возможно повышение тарифов для бытовых потребителей до 6,64 грн/кВт-ч, а в течение следующих 2-3 лет — до 9 грн/кВт-ч. Это может произойти в соответствии с требованиями МВФ о приведении тарифов к рыночным уровням.
Цены на газ для потребителей, обслуживаемых "Нафтогазом" (98% бытовых потребителей в Украине), будут удерживаться на уровне 7,96 грн за кубометр также как минимум до апреля. У других поставщиков газ обойдется от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.
Что касается тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в крупных городах, вопрос их возможного повышения пока остается на стадии обсуждения.
Прожиточный минимум и минимальная зарплата в 2025 году
В 2025 году прожиточный минимум и минимальная заработная плата в Украине останутся на уровне, что указано в государственном бюджете на 2025 год.
Таким образом, минимальный прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3 028 грн в месяц. Для детей до 6 лет он равен 2 563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность, — 2 361 грн.
С 1 января 2025 минимальная заработная плата сохранится на уровне 8 000 грн в месяц, а в почасовом исчислении — 48 грн.
Социальная помощь в 2025 году
Большинство социальных выплат в 2025 году осталось неизменным. Они привязаны к прожиточному минимуму, а он, как мы отметили выше, не изменился. Однако произойдут изменения в помощи малоимущим семьям:
- для трудоспособных лиц размер пособия увеличен с 55% до 60% прожиточного минимума (с 1665,4 грн до 1816,8 грн);
- для детей — со 140 до 145% прожиточного минимума (для детей до 6 лет — с 3 588,20 грн до 3 716,35 грн; с 6 до 18 лет — с 4 474,40 грн до 4 634,20 грн).
Выплаты ВПЛ в 2025 году
Выплаты для внутренне перемещенных лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, были продлены еще на полгода до февраля 2025 года.
С нового года наиболее уязвимые категории граждан будут автоматически получать помощь без необходимости повторного обращения. В них входят:
- пенсионеры с пенсиями, не превышающие 9,44 тыс. грн;
- люди с инвалидностью первой и второй группы; несовершеннолетние дети с инвалидностью, а также дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, а также приемные родители и родители-воспитатели.
Размер выплат для внутренне перемещенных лиц останется неизменным:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
- для других категорий — 2 тыс. грн.
Также с начала 2025 года семьи переселенцев смогут при необходимости получить государственную помощь на оплату аренды жилья. Программа поддержки доступна семьям, где расходы по аренде превышают 30% от общего дохода. Оформить эту субсидию смогут не все ВПЛ, а только проживающие в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.
Кроме того, в госбюджете на 2025 год предусмотрено 15 млрд грн по программе "Є-відновлення" для помощи потерявшим жилье переселенцам. Ожидается, что такая помощь поступит 30 тысячам украинцев, нуждающихся в восстановлении жилья.
Также предусмотрено предоставление единовременной помощи от ЮНИСЕФ для эвакуированных семей с детьми из уязвимых категорий. Размер выплаты составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи, но не более чем для пяти человек, включая двух взрослых.
Пенсии в 2025 году
В январе 2025 года выплаты увеличатся для пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Условием для получения возрастной надбавки также явялется размер пенсии, не превышающий 10 340,35 грн.
Размеры возрастных надбавок:
- для граждан в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 грн;
- для граждан в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн;
- для граждан старше 80 лет — до 570 грн.
С 2025 года увеличивается продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. С 1 января 2025 года минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 32 года для мужчин и женщин.
Граждане с меньшим стажем смогут выйти на пенсию позже:
- при наличии стажа от 22 до 31 года — в 63 года;
- за стаж от 15 до 21 года — в 65 лет.
Если страховой стаж составляет менее 15 лет, в возрасте 65 лет можно рассчитывать только на государственную социальную помощь вместо пенсии. Очередная индексация пенсий запланирована на март 2025 года. Размер доплат после индексации составит от 100 до 1 500 грн.
Налоги в 2025 году
1 января 2025 года в Украине увеличатся налоги для ФЛП. Основные изменения включают в себя:
- увеличение ставки военного сбора;
- изменение налога на прибыль для банков;
- введение обязательной ежемесячной отчетности.
Также законом предусматривается:
- введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025;
- применение ставки 1,5% на доходы по итогам годового декларирования за 2024 год (за исключением сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года);
- льготы по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, для ФЛП-военнослужащих, а также для тех, кто находится на больничном или в отпуске, аналогично льготам по единому налогу;
- отмена военного сбора для е-резидентов;
- возможность зачета уплаченного военного сбора на счет минимального налогового обязательства.
Налоги для ФЛП I группы:
- Единый налог: 302,80 грн (10% от прожиточного минимума — 3 028 грн);
- Военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8 000 грн);
- Минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы);
- Общая сумма налогов: 2 862,80 грн.
Налоги для ФЛП II группы:
- единый налог: 1 600 грн;
- военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8 000 грн);
- Минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы);
- общая сумма налогов: 4 160 грн.
Налоги для ФЛП III группы:
- единый налог: 3% с НДС, 5% без НДС;
- военный сбор: 1% от дохода;
- минимальный ЕСВ: 1760 грн (22% от минимальной заработной платы).
Мобилизация в 2025 году
В Украине уже третий год продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных. В 2025 году призыв в ВСУ продлится как минимум до конца января. Также возможны изменения в правилах военного призыва.
Адвокат Роман Симутин отмечает, что в следующем году рейды территориальных центров комплектования (ТЦК) будут проводиться на текущем уровне. Однако возможен значительный рост количества штрафов за уклонение от мобилизации. Если будет принят закон о заочных штрафах и введено приложение для автоматического блокирования счетов через исполнительное производство, этот процесс может стать массовым.
По словам Симутина, в таком случае руководители ТЦК смогут назначать штрафы без вызова человека для рассмотрения дела. При этом обжалование таких штрафов станет практически невозможным.
"После того, как постановление о штрафе направляется в исполнительную службу, эта служба сразу заблокирует счета и спишет средства", — добавил адвокат.
Кроме того, ожидаются изменения для оформляющих отсрочку от мобилизации на основании инвалидности. С 1 января 2025 г. в связи с ликвидацией МСЭК получение выводов будет недоступно как минимум до мая.
Ликвидация МСЭК в 2025 году
С 1 января 2025 года медико-социальная экспертиза (МСЭК) будет полностью ликвидирована. Вместо нее в кластерных и надкластерных больницах приступят к работе экспертные комиссии.
По информации Министерства здравоохранения произойдут следующие изменения:
- статус будет основываться на оценке повседневного функционирования человека, учитывая влияние травмы или болезни на его деятельность.
- из процедуры исключается ЛКК. Для ряда объективных состояний больше не нужно ждать 120 дней больничного. Направления на дообследование будут ограничены одним случаем, кроме объективных причин.
- будут установлены четкие параметры для направления на оценку и проведение заочных или дистанционных заседаний, основанных на перечне диагнозов и медицинских вмешательств.
- оценки будут проводиться командами практикующих врачей из ведущих больниц, равномерно распределенных по Украине.
- все этапы оценки будут фиксироваться в электронной системе. Документы будут цифровизированы, а команды для рассмотрения дел будут распределяться автоматически по профилю диагноза. лица пациентов и врачей останутся скрытыми до дня заседания, что снизит коррупционные риски.
- будет создан специальный центр для пересмотра решений, в которые войдут медики из разных учреждений страны.
Документы людей с бессрочным статусом инвалидности останутся в силе. Для остальных, чей повторный обзор запланирован на период внедрения новой системы, срок будет продлен на шесть месяцев. При этом выплаты, льготы, социальные сервисы и отсрочки сохраняются.
Доплаты учителям в 2025 году
С 1 января 2025 года всем педагогическим работникам заведений общего среднего образования будет начислена дополнительная выплата в размере 1 000 грн к заработной плате.
Прибавка распространяется на:
- учителей;
- школьных психологов;
- руководителей кружков;
- воспитателей групп продленного дня;
Доплата предоставляется всем работникам, независимо от их стажа работы или местонахождение учебного заведения. Следующее повышение заработной платы педагогам намечено на 1 сентября 2025 года. В этот период педагогические работники получат еще 2000 грн до базовой зарплаты.
Повышение тарифов "Укрпочты" в 2025 году
С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит новые тарифы на доставку посылок. Стоимость услуги теперь будет зависеть исключительно от объема отправки, а не от его веса, как это было раньше.
Точные суммы тарифов пока не озвучены. Однако, по словам генерального директора компании Игоря Смилянского:
- минимальный тариф останется без изменений;
- базовый тариф будет на 50% ниже, чем у конкурентов;
- приоритетный тариф обеспечит более быструю доставку.
В новой системе предусмотрено восемь категорий тарифов, а стоимость доставки каждой категории будет фиксированной.
Платные медицинские услуги в 2025 году
С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу изменения в порядке предоставления медицинских услуг . За некоторые из них нужно будет заплатить. В частности, если пациент обращается за услугой без направления врача, за исключением случаев, когда направление не требуется.
Также плата будет взиматься за услуги, предоставленные по договорам с юридическими лицами, в учреждениях сектора безопасности и обороны, а также Государственного управления делами для лиц, не относящихся к прикрепленному контингенту. Кроме того, плата будет взиматься за медицинские услуги, не покрываемые Программой государственных гарантий.
Дополнительно необходимо будет оплачивать следующие услуги:
- медицинские услуги на дому по желанию пациента (если это не обусловлено состоянием здоровья);
- выбор врача для плановой специализированной помощи;
- пребывание в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.
Повышение цен на сигареты в 2025 году
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий увеличение акцизного налога на табачные изделия, что приведет к росту цен на сигареты в 2025 году. Согласно документу, с 2025 года акциз на сигареты с фильтром и без фильтра будет рассчитываться в евро, а не в гривнах, и его ставка вырастет на 23,4% с 47 до 58 евро за 1 000 сигарет.
Кроме того, минимальное налоговое обязательство по акцизу увеличится на 23,9%, с 63,45 до 78 евро за 1000 штук. В результате цена пачки сигарет в 2025 году может вырасти примерно на 40 гривен или больше.
Удорожание автострахования в 2025 году
С 2025 года вступают в силу изменения в закон, касающиеся страхования ответственности владельцев автотранспортных средств. Новые правила будут применяться для оформляющих страховку с 1 января. Водители, уже имеющие страховой полис, смогут продолжать его использовать до истечения срока действия.
Закон предусматривает значительное увеличение лимитов страховых выплат: максимальная компенсация за вред жизни и здоровью вырастет с 250 тыс. до 500 тыс. грн, а за материальный ущерб — со 160 тыс. грн. до 250 тыс. грн.
Ожидается, что стоимость полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) значительно возрастет, поскольку страховые компании будут вправе самостоятельно устанавливать цены и назначать тарифы для каждого клиента индивидуально.
Кроме того, договоры ОСГПО больше не смогут включать франшизу. Пока большинство таких договоров предусматривают франшизу — сумму ущерба, которую покрывает не страховка, а владелец полиса. Страховое возмещение будет начисляться без учета износа деталей автомобиля, а ремонт будет организовываться страховой компанией на авторизованных СТО.
Закон также отменяет возможность освобождения от оформления "автогражданки" для льготников (например, людей с инвалидностью или участников боевых действий), однако для них предусмотрена скидка 50% на стоимость полиса.
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