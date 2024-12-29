Что изменится в Украине и для украинцев с 1 в 2025 году

Деньги и платежка за коммуналку в руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

До Нового года осталось совсем немного времени. 2024 год был сложным для Украины и украинцев. В этом году росла инфляция, повысились цены на продукты, горючее и некоторые коммунальные услуги, президент Зеленский подписал законопроект о повышении налогов, также были введены ограничения на банковские операции и многое другое. В 2025 году нас ожидают новые изменения и нововведения, которые, безусловно, повлияют на экономическую и социальную ситуацию в стране.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев в 2025 году.

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Тарифы на коммунальные услуги в 2025 году

В 2025 году тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление останутся неизменными по крайней мере до завершения отопительного сезона.

До конца апреля стоимость электроэнергии сохранится на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Однако с 1 июня возможно повышение тарифов для бытовых потребителей до 6,64 грн/кВт-ч, а в течение следующих 2-3 лет — до 9 грн/кВт-ч. Это может произойти в соответствии с требованиями МВФ о приведении тарифов к рыночным уровням.

Цены на газ для потребителей, обслуживаемых "Нафтогазом" (98% бытовых потребителей в Украине), будут удерживаться на уровне 7,96 грн за кубометр также как минимум до апреля. У других поставщиков газ обойдется от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Что касается тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в крупных городах, вопрос их возможного повышения пока остается на стадии обсуждения.

Прожиточный минимум и минимальная зарплата в 2025 году

В 2025 году прожиточный минимум и минимальная заработная плата в Украине останутся на уровне, что указано в государственном бюджете на 2025 год.

Таким образом, минимальный прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3 028 грн в месяц. Для детей до 6 лет он равен 2 563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность, — 2 361 грн.

С 1 января 2025 минимальная заработная плата сохранится на уровне 8 000 грн в месяц, а в почасовом исчислении — 48 грн.

Социальная помощь в 2025 году

Большинство социальных выплат в 2025 году осталось неизменным. Они привязаны к прожиточному минимуму, а он, как мы отметили выше, не изменился. Однако произойдут изменения в помощи малоимущим семьям:

для трудоспособных лиц размер пособия увеличен с 55% до 60% прожиточного минимума (с 1665,4 грн до 1816,8 грн);

для детей — со 140 до 145% прожиточного минимума (для детей до 6 лет — с 3 588,20 грн до 3 716,35 грн; с 6 до 18 лет — с 4 474,40 грн до 4 634,20 грн).

Выплаты ВПЛ в 2025 году

Выплаты для внутренне перемещенных лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, были продлены еще на полгода до февраля 2025 года.

С нового года наиболее уязвимые категории граждан будут автоматически получать помощь без необходимости повторного обращения. В них входят:

пенсионеры с пенсиями, не превышающие 9,44 тыс. грн;

люди с инвалидностью первой и второй группы; несовершеннолетние дети с инвалидностью, а также дети с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, а также приемные родители и родители-воспитатели.

Размер выплат для внутренне перемещенных лиц останется неизменным:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других категорий — 2 тыс. грн.

Также с начала 2025 года семьи переселенцев смогут при необходимости получить государственную помощь на оплату аренды жилья. Программа поддержки доступна семьям, где расходы по аренде превышают 30% от общего дохода. Оформить эту субсидию смогут не все ВПЛ, а только проживающие в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Кроме того, в госбюджете на 2025 год предусмотрено 15 млрд грн по программе "Є-відновлення" для помощи потерявшим жилье переселенцам. Ожидается, что такая помощь поступит 30 тысячам украинцев, нуждающихся в восстановлении жилья.

Также предусмотрено предоставление единовременной помощи от ЮНИСЕФ для эвакуированных семей с детьми из уязвимых категорий. Размер выплаты составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи, но не более чем для пяти человек, включая двух взрослых.

Пенсии в 2025 году

В январе 2025 года выплаты увеличатся для пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Условием для получения возрастной надбавки также явялется размер пенсии, не превышающий 10 340,35 грн.

Размеры возрастных надбавок:

для граждан в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 грн;

для граждан в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн;

для граждан старше 80 лет — до 570 грн.

С 2025 года увеличивается продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. С 1 января 2025 года минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 32 года для мужчин и женщин.

Граждане с меньшим стажем смогут выйти на пенсию позже:

при наличии стажа от 22 до 31 года — в 63 года;

за стаж от 15 до 21 года — в 65 лет.

Если страховой стаж составляет менее 15 лет, в возрасте 65 лет можно рассчитывать только на государственную социальную помощь вместо пенсии. Очередная индексация пенсий запланирована на март 2025 года. Размер доплат после индексации составит от 100 до 1 500 грн.

Налоги в 2025 году

1 января 2025 года в Украине увеличатся налоги для ФЛП. Основные изменения включают в себя:

увеличение ставки военного сбора;

изменение налога на прибыль для банков;

введение обязательной ежемесячной отчетности.

Также законом предусматривается:

введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025;

применение ставки 1,5% на доходы по итогам годового декларирования за 2024 год (за исключением сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года);

льготы по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, для ФЛП-военнослужащих, а также для тех, кто находится на больничном или в отпуске, аналогично льготам по единому налогу;

отмена военного сбора для е-резидентов;

возможность зачета уплаченного военного сбора на счет минимального налогового обязательства.

Налоги для ФЛП I группы:

Единый налог: 302,80 грн (10% от прожиточного минимума — 3 028 грн);

Военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8 000 грн);

Минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы);

Общая сумма налогов: 2 862,80 грн.

Налоги для ФЛП II группы:

единый налог: 1 600 грн;

военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8 000 грн);

Минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы);

общая сумма налогов: 4 160 грн.

Налоги для ФЛП III группы:

единый налог: 3% с НДС, 5% без НДС;

военный сбор: 1% от дохода;

минимальный ЕСВ: 1760 грн (22% от минимальной заработной платы).

Мобилизация в 2025 году

В Украине уже третий год продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных. В 2025 году призыв в ВСУ продлится как минимум до конца января. Также возможны изменения в правилах военного призыва.

Адвокат Роман Симутин отмечает, что в следующем году рейды территориальных центров комплектования (ТЦК) будут проводиться на текущем уровне. Однако возможен значительный рост количества штрафов за уклонение от мобилизации. Если будет принят закон о заочных штрафах и введено приложение для автоматического блокирования счетов через исполнительное производство, этот процесс может стать массовым.

По словам Симутина, в таком случае руководители ТЦК смогут назначать штрафы без вызова человека для рассмотрения дела. При этом обжалование таких штрафов станет практически невозможным.

"После того, как постановление о штрафе направляется в исполнительную службу, эта служба сразу заблокирует счета и спишет средства", — добавил адвокат.

Кроме того, ожидаются изменения для оформляющих отсрочку от мобилизации на основании инвалидности. С 1 января 2025 г. в связи с ликвидацией МСЭК получение выводов будет недоступно как минимум до мая.

Ликвидация МСЭК в 2025 году

С 1 января 2025 года медико-социальная экспертиза (МСЭК) будет полностью ликвидирована. Вместо нее в кластерных и надкластерных больницах приступят к работе экспертные комиссии.

По информации Министерства здравоохранения произойдут следующие изменения:

статус будет основываться на оценке повседневного функционирования человека, учитывая влияние травмы или болезни на его деятельность.

из процедуры исключается ЛКК. Для ряда объективных состояний больше не нужно ждать 120 дней больничного. Направления на дообследование будут ограничены одним случаем, кроме объективных причин.

будут установлены четкие параметры для направления на оценку и проведение заочных или дистанционных заседаний, основанных на перечне диагнозов и медицинских вмешательств.

оценки будут проводиться командами практикующих врачей из ведущих больниц, равномерно распределенных по Украине.

все этапы оценки будут фиксироваться в электронной системе. Документы будут цифровизированы, а команды для рассмотрения дел будут распределяться автоматически по профилю диагноза. лица пациентов и врачей останутся скрытыми до дня заседания, что снизит коррупционные риски.

будет создан специальный центр для пересмотра решений, в которые войдут медики из разных учреждений страны.

Документы людей с бессрочным статусом инвалидности останутся в силе. Для остальных, чей повторный обзор запланирован на период внедрения новой системы, срок будет продлен на шесть месяцев. При этом выплаты, льготы, социальные сервисы и отсрочки сохраняются.

Доплаты учителям в 2025 году

С 1 января 2025 года всем педагогическим работникам заведений общего среднего образования будет начислена дополнительная выплата в размере 1 000 грн к заработной плате.

Прибавка распространяется на:

учителей;

школьных психологов;

руководителей кружков;

воспитателей групп продленного дня;

Доплата предоставляется всем работникам, независимо от их стажа работы или местонахождение учебного заведения. Следующее повышение заработной платы педагогам намечено на 1 сентября 2025 года. В этот период педагогические работники получат еще 2000 грн до базовой зарплаты.

Повышение тарифов "Укрпочты" в 2025 году

С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит новые тарифы на доставку посылок. Стоимость услуги теперь будет зависеть исключительно от объема отправки, а не от его веса, как это было раньше.

Точные суммы тарифов пока не озвучены. Однако, по словам генерального директора компании Игоря Смилянского:

минимальный тариф останется без изменений;

базовый тариф будет на 50% ниже, чем у конкурентов;

приоритетный тариф обеспечит более быструю доставку.

В новой системе предусмотрено восемь категорий тарифов, а стоимость доставки каждой категории будет фиксированной.

Платные медицинские услуги в 2025 году

С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу изменения в порядке предоставления медицинских услуг . За некоторые из них нужно будет заплатить. В частности, если пациент обращается за услугой без направления врача, за исключением случаев, когда направление не требуется.

Также плата будет взиматься за услуги, предоставленные по договорам с юридическими лицами, в учреждениях сектора безопасности и обороны, а также Государственного управления делами для лиц, не относящихся к прикрепленному контингенту. Кроме того, плата будет взиматься за медицинские услуги, не покрываемые Программой государственных гарантий.

Дополнительно необходимо будет оплачивать следующие услуги:

медицинские услуги на дому по желанию пациента (если это не обусловлено состоянием здоровья);

выбор врача для плановой специализированной помощи;

пребывание в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.

Повышение цен на сигареты в 2025 году

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий увеличение акцизного налога на табачные изделия, что приведет к росту цен на сигареты в 2025 году. Согласно документу, с 2025 года акциз на сигареты с фильтром и без фильтра будет рассчитываться в евро, а не в гривнах, и его ставка вырастет на 23,4% с 47 до 58 евро за 1 000 сигарет.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по акцизу увеличится на 23,9%, с 63,45 до 78 евро за 1000 штук. В результате цена пачки сигарет в 2025 году может вырасти примерно на 40 гривен или больше.

Удорожание автострахования в 2025 году

С 2025 года вступают в силу изменения в закон, касающиеся страхования ответственности владельцев автотранспортных средств. Новые правила будут применяться для оформляющих страховку с 1 января. Водители, уже имеющие страховой полис, смогут продолжать его использовать до истечения срока действия.

Закон предусматривает значительное увеличение лимитов страховых выплат: максимальная компенсация за вред жизни и здоровью вырастет с 250 тыс. до 500 тыс. грн, а за материальный ущерб — со 160 тыс. грн. до 250 тыс. грн.

Ожидается, что стоимость полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) значительно возрастет, поскольку страховые компании будут вправе самостоятельно устанавливать цены и назначать тарифы для каждого клиента индивидуально.

Кроме того, договоры ОСГПО больше не смогут включать франшизу. Пока большинство таких договоров предусматривают франшизу — сумму ущерба, которую покрывает не страховка, а владелец полиса. Страховое возмещение будет начисляться без учета износа деталей автомобиля, а ремонт будет организовываться страховой компанией на авторизованных СТО.

Закон также отменяет возможность освобождения от оформления "автогражданки" для льготников (например, людей с инвалидностью или участников боевых действий), однако для них предусмотрена скидка 50% на стоимость полиса.

Мы также анализировали, что изменится для украинских водителей в 2025 году. Украинский авторынок ожидает изменений, которые повлияют как на автовладельцев, так и на бизнесы, связанные с автомобилями.

Мы также освещали вопрос размера алиментов в 2025 году и особенности их выплат во время военного положения. Минимальный размер алиментов привязан к прожиточному минимуму в Украине и не может быть меньше половины прожиточного минимума, установленного для детей каждой возрастной категории.