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Індексація пенсій у 2025 році — як можуть зрости виплати

23 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Індексація пенсій 2025 — як зростуть виплати в українців
Жінка похилого віку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році більшості українських пенсіонерів осучаснять виплати. В рамках запланованої індексації у середньому пенсії підвищаться на понад 10%.

Про те, що відомо про підвищення виплат, пише видання Новини.LIVE.

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Індексація пенсій у 2025 році

Попри війну, уряд обіцяє здійснити осучаснення пенсійних виплат, адже в Україні вдалося зберегти всі спеціальні виплати завдяки досягненню фінансової стійкості.

Індексацію пенсій проводять на початку березня 2025 року. Як правило, вона залежить від рівня інфляції в країні та середнього розміру заробітної плати, з якої  сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Показник можливого підвищення оприлюднюють у лютому.

Як саме зростуть пенсії

За прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень, пенсії можуть підвищити на 10−12%. Пенсійний фонд дає статистику щодо рівня середньої зарплатні, з якої сплачують ЄСВ, а в другому кварталі було чимале зростання. Минулого року показник підвищився майже на 8%, а середній розмір підвищення становив 322 грн.

Індексація пенсій торкнеться тільки "голої пенсії", без різноманітних доплат та надбавок. Передбачена мінімальна та максимальна сума підвищення: 100 та 1,5 тис. грн відповідно.

Вона не охопить тих пенсіонерів, які почали отримувати виплати протягом останніх кілька років, адже рівень вважається актуальним.

Варто додати, що у 2025 році мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні цього року — 2361 грн.

Також закон про Державний бюджет містить норму про пенсійну реформу, де уряд зобов'язаний здійснити заходи із її запровадження з 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, громадяни, які мають інвалідність, можуть отримувати дві пенсії. У ПФУ пояснили, що для таких осіб, окрім пенсій за віком, передбачена додаткова виплата.

Також раніше повідомлялося, що буде з максимальною пенсією у наступні роки. Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає замороження виплат на рівні цього року.

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