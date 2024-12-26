Цены на сигареты в Украине, ЕС и США: полный анализ и сравнение

Сколько стоят сигареты в Украине, ЕС и США. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На сегодняшний день цены на сигареты в Украине являются одними из самых низких в мире. В странах ЕС и США из-за высокого акциза стоимость табачных изделий значительно выше. Впрочем, украинский рынок табачных изделий в скором времени ожидают серьезные изменения, а период дешевых сигарет в Украине подходит к концу.

Новини.LIVE решили сравнить, сколько стоят сигареты в Украине и какие цены на табачные изделия в США и странах ЕС.

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Сравнение стоимости сигарет в Украине, США и странах ЕС

Для сравнения цен мы использовали данные крупнейшей в мире базы данных, созданной пользователями о стоимости и качестве жизни в странах по всему миру Numbeo.com. Сравнение происходило по ценам на пачку сигарет Marlboro (20 шт.).

Сравнение стоимости сигарет в Украине, США и странах ЕС. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на сигареты в Украине, США и странах ЕС Страна Цены на пачку сигарет Marlboro (20 шт.) в евро Разница цен Украина 2,29 - Австрия 6,30 +175,1% Бельгия 9,00 +293% Болгария 3,07 +34,1% Греция 4,60 +100,9% Дания 8,38 +265,9% Эстония 5,50 +140,2% Ирландия 16,25 +609,6% Испания 5,50 +140,2% Италия 6,00 +162% Кипр 5,00 +118,3% Латвия 5,00 +118,3% Литва 5,00 +118,3% Мальта 5,80 +153,3% Нидерланды 11,10 +384,7% Германия 8,20 +258,1% Польша 4,46 +94,8% Португалия 5,50 +140,2% Румыния 5,12 +123,6% Словакия 5,00 +118,3% Венгрия 5,31 +131,9% Финляндия 10,05 +338,9% Франция 11,50 +402,2% Хорватия 4,90 +114% Чехия 5,97 +160,7% Швеция 6,29 +174,7% США 9,65 +321,4



Как видим, разница цен на сигареты в Украине, странах ЕС и США достаточно ощутима. В Украине табачные изделия в среднем стоят более чем вдвое дешевле других стран. Самая маленькая разница с Болгарией, где пачка Marlboro стоит 3,07 евро (133,80 грн).

Самые высокие цены на табачные изделия среди стран ЕС в Ирландии. Там за пачку Marlboro вам придется заплатить 16,25 евро (708,21 грн.).

В США цены на сигареты также гораздо больше, чем в Украине. Пачка знаменитого бренда сигарет стоит 9,65 евро (420,57 грн).

Что происходит с ценами на сигареты в Украине

Недавно, 4 декабря, Верховная Рада приняла в целом закон, предусматривающий повышение акцизного налога на табачные изделия, что приведет к значительному увеличению цен на сигареты в следующем году. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, стоимость пачки сигарет может увеличиться примерно на 40 гривен или даже больше, поскольку акцизы отныне привязаны к евро и постепенно будут приближаться к минимальным требованиям Европейского Союза.

Согласно закону, в 2025 году специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра будет рассчитываться не в гривнах, а в евро и будет увеличена на 23,4% с 47 до 58 евро за 1000 штук. Также минимальное налоговое обязательство по уплате акциза вырастет на 23,9%, с 63,45 до 78 евро за 1000 штук.

Повышение акцизов на табачные изделия и их привязка к евро — одна из рекомендаций для Украины от Международного валютного фонда и Еврокомиссии. В Европейском Союзе минимальная акцизная ставка на сигареты составляет 90 евро за тысячу штук, что эквивалентно 1,8 евро за пачку из 20 сигарет.

В то же время в Украине акциз на одну пачку сейчас составляет всего 50,3 гривны. Для выполнения требований директивы ЕС этот показатель необходимо увеличить как минимум на 62%, что неизбежно приведет к росту цен на сигареты.

В отчете Еврокомиссии отмечалась необходимость принятия закона о повышении акцизов на табачные изделия.

"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. В дальнейшем согласовании нуждаются различные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", — говорится в документе.

Кроме того, заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард также отмечал необходимость приведения акцизов, в том числе на алкоголь и табак, к уровням, установленным в ЕС.

Почему акцизы на табачные изделия привязали к евро

В последние годы в Украине регулярно увеличивали акциз на сигареты, однако его расчет в гривнах оказался недостаточным для выполнения европейских требований из-за постоянной девальвации национальной валюты. В результате было принято решение привязать акциз к евро.

Эксперты отмечают, что резкого скачка цен не ожидается, поскольку на складах останутся запасы продукции по старым ценам. Впрочем, к 2028 году цена за пачку может достичь около 160,5 гривны.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев отметил, что основная цель принятия закона, заключается в постепенном повышении до 2028 года специфических ставок акцизного налога на сигареты до минимального уровня, установленного Директивой Совета ЕС.

Это повышение будет сопровождаться эквивалентным увеличением ставок на табак и его промышленные заменители, а также снижением ставок для табакосодержащих изделий для электрического нагрева. Гетманцев также подтвердил, что ставки акцизного налога на табачные изделия были привязаны к евро, чтобы минимизировать влияние инфляции на их увеличение.

В Министерстве финансов объяснили, что пересмотр акцизов на табачные изделия выступает одним из фискальных шагов в рамках программы МВФ по Механизму расширенного финансирования.

"С 2018 года в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Этот план должен в 2025 году обеспечить выполнение требований Директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству — не менее 90 евро за 1000 шт. сигарет. Но из-за процессов девальвации, в частности вызванных войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет только уровня 70 евро. То есть действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения установленного в ЕС, поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного до 2028 года достижения минимального уровня установленного Директивой ЕС", — говорится в заявлении. Минфина.

Черный рынок сигарет в Украине

При этом в Украине активно работает черный рынок табачных изделий. Вице-премьер-министр Украины по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий, а также министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в 2024 году потери государственного бюджета из-за теневого рынка табака оцениваются в 21,9 миллиарда гривен.

"Это результаты исследования "Kantar Украина". Средняя годовая доля нелегального табака в Украине — 16,1%. У нелегальных товаров нет акцизной марки и за них не платят налоги, поэтому миллиарды ежегодно проходят мимо бюджета, а люди покупают некачественную продукцию неизвестного происхождения", — написал он.

По словам Федорова, для борьбы с нелегальным рынком продолжается разработка "Еакциза" — электронной системы контроля за оборотом табачной и алкогольной п родукции.

"Когда внедрим сервис, товары можно будет отследить на протяжении всего пути — от производителя до конечного потребителя. А каждый украинец сможет проверить легальность товара за несколько кликов в "Діе", — добавил вице-премьер-министр.

Сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности раскрыли масштабную незаконную бизнес-схему. Злоумышленники организовали экспорт сигарет без акцизных марок. Весь товар был изъят.

Ранее Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу, занимавшуюся незаконной продажей электронных сигарет через сеть магазинов. Примерная стоимость изъятых сигарет превышает 5 миллионов гривен.