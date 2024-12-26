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Аліменти на дітей у 2025 році — суми та хто має платити

26 грудня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Аліменти у 2025 році — розміри та особливості під час війни
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці, навіть під час війни зобов'язані сплачувати аліменти, відповідно до вимог Сімейного кодексу. Відомо, які діятимуть розміри виплат у 2025 році та які особливості під час воєнного стану.

Це передбачено нормами закону про Державний бюджет-2025.

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Які будуть розміри аліментів у 2025 році

Відповідно до законодавства, батьки мусять здійснювати щомісячні виплати на утримання дитини, якщо хтось із них проживає окремо від неї. Правила вимагають утримання дітей від народження до досягнення повноліття (18 років). Проте у разі непрацездатності або навчання — батьки мають сплачувати суми аліментів також і на повнолітню дитину, до досягнення нею 23 років.

Мінімальний розмір аліментів прив'язаний до прожиткового мінімуму в Україні. Він не може бути меншим за половину прожиткового мінімуму, встановленого для дітей кожної окремої вікової категорії.

Згідно із законом про Держбюджет-2025, прожитковий мінімум на дітей залишиться на рівні поточного року. Йдеться про такі показники:

  • 2563 гривні — п. м. для дітей віком до шести років;
  • 3196 гривень — п. м. для дітей віком від шести до 18 років.

З огляду на те, що мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за 50%, то суми, передбачені для дітей наступного року будуть на такому рівні:

  • 1281 гривня — на дитину віком до шести років;
  • 1598 гривень — на дитину від шести до 18 років.

Відповідно до ч.5 ст.183 Сімейного кодексу, максимальний розмір аліментів не може перевищувати  десять прожиткових мінімумів на одну дитину. Тобто максимально один із батьків може платити:

  • 25,63 тис. гривень — за дитину до шести років;
  • 31,96 тис. гривень — за дитину від 6 до 18 років.

З яких доходів стягують кошти та особливості під час війни

Під час призначення розміру аліментів суд бере до уваги такі доходи одного з батьків:

  • заробітна плата;
  • пенсійна виплата;
  • доплати, надбавки до зарплати, премії;
  • додаткова оплата за позанормову роботу, зокрема, в святкові, неробочі та вихідні дні, оплата за відпустку;
  • винагороди;
  • різна держдопомога;
  • стипендія;
  • плата за оренду земельної ділянки, частки (паю);
  • інші види доходів.

Під час дії воєнного стану питання стягнення аліментів не змінилось, окрім виконання рішень на окупованих територіях країни. Зокрема, аліменти стягують навіть з військових та тих, хто втратив роботу.

Таким чином, якщо один з батьків не платить аліменти, то на нього можуть подати до суду та стягнути виплати на дитину у примусовому порядку.

Нагадаємо, у 2025 році сім'ї, які тимчасово прийняли дітей до набуття ними статусу сироти, зможуть оформити допомогу в рамках програми "Дитина не одна". За нею максимально можна отримати 11,2 тис. гривень.

Також ми писали, що до кінця 2024 року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплатить допомогу у 10,8 тис. грн. Проте дозволяється отримати такі виплати не більше, ніж для п'ятьох осіб.

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