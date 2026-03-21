Одна из стран ЕС сократит помощь украинским беженцам

Группа беженцев из Украины с вещами на границе с одной из стран ЕС.

В Ирландии планируют сократить одну из программ поддержки украинских беженцев. Речь идет об отмене Accommodation Recognition Payment (ARP). По этой программе граждане страны, если предоставляли жилье украинцам, получали необлагаемые выплаты от государства.

Как сообщает The Irish Times, вместо 600 евро ежемесячно ирландцам начнут платить по 400 евро до марта 2027 года, передает Новини.LIVE.

Что изменится для украинцев в Ирландии

Внести коррективы в Accommodation Recognition Payment чиновники решили по нескольким причинам, среди которых:

украинские беженцы все чаще находят жилье самостоятельно;

владельцы недвижимости переносят жилье с частного рынка в программу ARP.

При этом в марте 2026 года были внедрены первые ограничения. Так, из программы ARP убрали жилье, которое отдавали в аренду до 2022 года. Также правительство объявило, что украинцев больше не будут размещать в гостиницах, гостевых домах и B&B. Сейчас здесь законтрактовано более 22 000 мест для беженцев.

Подробнее о программе ARP

Ее запустили в 2022 году после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины, а в Ирландию начали прибывать беженцы из нашей страны. Местные жители бесплатно предоставляли жилье украинцам, и за это государство платило им сначала от 400 до 800 евро.

В 2024 году размер выплат сократили до 600 евро, а сейчас планируют снизить до 400 евро в месяц. Программа способствовала расселению в этой стране около 42 000 человек.

Частые вопросы

Сколько платят украинским беженцам в Ирландии?

Гражданам Украины, которые получили государственное жилье, выплачивают по 38,8 евро на одного взрослого. Такая сумма предоставляется на неделю. Если отказываетесь от государственного жилья, у вас в собственности нет имущества или дохода в Украине (или других странах ЕС), готовы работать, тогда вам будут платить помощь в размере 244 евро на взрослого/неделю.

Также украинским беженцам в Ирландии предоставляют финпомощь по уходу за больными, по инвалидности, пенсии и помощь на детей.

Где самые большие выплаты украинским беженцам?

По состоянию на конец 2025 года самые большие выплаты украинским беженцам предоставляла Германия. Речь идет о программе Bürgergeld. Размер выплат колеблется от 357 до 563 евро.