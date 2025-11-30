Украинские беженцы в Шотландии — почему они могут остаться без жилья

Женщина с детьми. Фото: УНИАН

Украинские беженцы в Шотландии рискуют остаться без жилья после того, как правительство отказалось от финансовой поддержки семей, которые их приютили. Без правительственных выплат шотландские семьи уже не смогут оказывать поддержку украинцам.

Об этом говорится в публикации Daily Mail.

Беженцы в Шотландии

Для украинцев в Шотландии действуют несколько государственных программ. Например:

"Жилье для Украины" (Homes for Ukraine) — по которой британским семьям государство сначала платило ежемесячно по 500 фунтов стерлингов — это благодарность за то, что приютили беженцев. Также беженцы получали безопасное жилье и визы на три года. "Семейная схема" — программа появилась в марте 2022 года. По ней украинцы могли приезжать в Великобританию к родственникам. Программу закрыли в феврале 2024 года.

Впрочем, в 2025 году условия пребывания украинских беженцев стали другими. Так, им предоставляют визы только на 18 месяцев, а тем, кто предоставил приют украинцам, выплаты вообще отменяют. Все из-за того, что:

британские семьи были предупреждены о временных границах поддержки;

за 18 месяцев люди якобы должны были бы "спланировать самостоятельную жизнь".

Что изменится для беженцев

Шотландские громады и местные власти предупреждают: изменения, которые внедряет власть, может привести к драматическим последствиям. Так, после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной в Шотландию приехали 28 тысяч украинцев — преимущественно дети и женщины. Теперь значительная часть людей рискует потерять крышу над головой.

Решение нового лейбористского правительства может заставить людей, которые ранее всячески поддерживали беженцев из Украины, отказывать в предоставлении жилья. При этом местные службы и так работают в чрезвычайном режиме из-за нехватки ресурсов.

"Многие шотландцы были рады приветствовать в своих домах украинцев, которые спасаются от варварского вторжения Путина, но теперь им, похоже, придется сделать невозможный выбор", — сказала представительница шотландской консервативной партии по вопросам жилья Меган Галлахер.

Впрочем, некоторые шотландские семьи, которые приютили украинцев, признаются, что они не планируют выгонять своих гостей, но понимают, что многим другим семьям может не хватить финансов.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы в США находятся под угрозой депортации. Причина — администрация Дональда Трампа пока не обрабатывает гуманитарную программу для беженцев, которая была основана бывшим президентом Джо Байденом. Также мы писали, что для украинцев в Германии вскоре отменят Bürgergeld — соцподдержку для безработных. Предполагается, что за некоторыми беженцами сохранят лишь выплаты доступные искателям убежища из других стран.