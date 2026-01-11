Відео
Головна Фінанси Нові правила для українців у Чехії — що хочуть змінити

Нові правила для українців у Чехії — що хочуть змінити

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 13:02
Біженці з України у Чехії — як можуть змінитися правила у 2026 році
Біженці. Фото: УНІАН

Життя українських біженців у Чехії може кардинально змінитися у 2026 році. Це станеться, якщо уряд зважиться на доволі кардинальний крок — позбавить виплат та пільг тих, хто час від часу їздить додому.

Про це пише Epoch Times.

Як може змінитися статус біженців в Чехії

За інформацією журналістів, про ці наміри нещодавно повідомив спікер парламенту Чехії і лідер партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура. За його словами, уряд незабаром нібито подасть в парламент пакет правок, які покликані змінити правила перебування деяких біженців в країні.

"Громадяни скаржаться, що українці їздять у відпустку, але водночас користуються тут умовами тимчасового захисту та отримують різноманітну підтримку та пільги", — сказав Окамура.

Достеменно невідомо, які саме зміни пропонують, однак сам Томіо Окамура сказав, що чинна система підтримки українських громадян є дуже поблажливою.

У виданні вважають, що може йтися про оновлені правила перебування біженців, які надовго повертаються на Батьківщину. Вважатиметься, що таким людям:

  • вже не загрожує небезпека;
  • не потрібна допомога, якою користуються ті, хто дійсно рятувався від війни.

Тож чеський уряд може вдатися до обмежень: біженцям стане складніше виїжджати з країни, а фіндопомога залежатиме від реального перебування в Чехії.

Також в Чехії можуть посилити контроль за дотриманням законів іноземцями. Однак у цьому випадку йдеться про усіх іноземців, які отримали тимчасовий статус. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у перші дні січня 2026 року про аналогічні зміни заговорили у Німеччині. Тут їх просуває політична сила Християнсько-соціальний союз. Політики, серед іншого, хочуть заборонити біженцям зворотні поїздки.

До того ж партія пропонує усіх українців призовного віку, які наразі перебувають у Німеччині, повернути на Батьківщину та залучити до оборони держави, якщо вони придатні для служби в армії. Також є ідея запровадити фінансову участь шукачів притулку у витратах на проживання.

Також ми писали, що в Латвії більше не платитимуть біженцям за працевлаштування. Йдеться про скасування допомоги у розмірі 740 євро. Раніше ми розповідали, що Дізнавайтесь також, як зміниться життя українців у Польщі у 2026 році

виплати Чехія біженці війна в Україні тимчасовий захист
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
