Переезд в Канаду — как меняются правила для беженцев

Канада позволит беженцам, которые въехали в страну по программе воссоединения семьи, смогут оформить свое пребывание за рубежом по упрощенной процедуре. Так, после утверждения заявки, им позволят легально проживать, работать и учиться в Канаде до 31 марта 2027 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Что изменится для украинцев в Канаде

Сейчас заявки на участие в программе, которая была направлена на поддержку семей пострадавших от российского вторжения в Украину не принимаются, но изменения коснутся граждан, которые прибывали в Канаду в период с октября 2023 по октябрь 2024 года. Поэтому украинцам с правом участия в этой программе, позволят свободно находиться в этой стране до 31 марта 2027 года. До этой даты люди смогут:

открывать новый или продолжать действующие разрешения на работу;

получить новое разрешение на обучение;

продлить или восстановить статус временного жителя.

Сделать эти действия украинцы могут еще до официального утверждения их заявки на постоянное проживание. Благодаря этому процедура подачи заявок на продление пребывания в Канаде станет проще для людей, которые ожидают ответа на свои заявки.

Что еще стоит знать

