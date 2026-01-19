Видео
Главная Финансы Канада облегчает жизнь беженцам — что изменится для украинцев

Канада облегчает жизнь беженцам — что изменится для украинцев

Дата публикации 19 января 2026 20:55
Переезд в Канаду — как меняются правила для беженцев
Канада. Фото: УНИАН

Канада позволит беженцам, которые въехали в страну по программе воссоединения семьи, смогут оформить свое пребывание за рубежом по упрощенной процедуре. Так, после утверждения заявки, им позволят легально проживать, работать и учиться в Канаде до 31 марта 2027 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Сейчас заявки на участие в программе, которая была направлена на поддержку семей пострадавших от российского вторжения в Украину не принимаются, но изменения коснутся граждан, которые прибывали в Канаду в период с октября 2023 по октябрь 2024 года. Поэтому украинцам с правом участия в этой программе, позволят свободно находиться в этой стране до 31 марта 2027 года. До этой даты люди смогут:

  • открывать новый или продолжать действующие разрешения на работу;
  • получить новое разрешение на обучение;
  • продлить или восстановить статус временного жителя.

Сделать эти действия украинцы могут еще до официального утверждения их заявки на постоянное проживание. Благодаря этому процедура подачи заявок на продление пребывания в Канаде станет проще для людей, которые ожидают ответа на свои заявки.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше будут менять программу финансовой помощи "800+" для семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Предполагается, что вероятно с 2027 года родителям не нужно будет ежегодно подавать заявку на выплату денег, поскольку участие в программе будет продолжаться автоматически.

Ранее мы писали, что в Чехии планируют усилить контроль за условиями пребывания беженцев. Известно, к каким изменениям готовиться украинцам. Также писали, в каких странах ЕС самые высокие зарплаты. Об этом важно знать, если планируете переезжать жить за границу.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
