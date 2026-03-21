Одна з країн ЄС скоротить допомогу українським біженцям

Група біженців з України з речами на кордоні з однією з країн ЄС. Фото: УНІАН

В Ірландії планують скоротити одну із програм підтримки українських біженців. Йдеться про скасування Accommodation Recognition Payment (ARP). За цією програмою громадяни країни, якщо надавали житло українцям, отримували неоподатковані виплати від держави.

Як повідомляє The Irish Times, замість 600 євро щомісяця ірландцям почнуть платити по 400 євро до березня 2027 року, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що зміниться для українців в Ірландії

Внести корективи в Accommodation Recognition Payment урядовці вирішили з декількох причин, серед яких:

українські біженці усе частіше знаходять житло самостійно;

власники нерухомості переносять житло з приватного ринку в програму ARP.

При цьому у березні 2026 року були впроваджені перші обмеження. Так, з програми ARP прибрали житло, яке віддавали в оренду до 2022 року. Також уряд оголосив, що українців більше не розміщуватимуть у готелях, гостьових будинках і B&B. Зараз тут законтрактовано понад 22 000 місць для біженців.

Детальніше про програму ARP

Її запустили у 2022 році після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України, а до Ірландії почали прибувати біженці з нашої країни. Місцеві жителі безкоштовно надавали житло українцям, і за це держава платила їм спочатку від 400 до 800 євро.

У 2024 році розмір виплат скоротили до 600 євро, а зараз планують знизити до 400 євро на місяць. Програма сприяла розселенню в цій країні близько 42 000 осіб.

Часті питання

Скільки платять українським біженцям в Ірландії?

Громадянам України, які отримали державне житло, виплачують по 38,8 євро на одного дорослого. Така сума надається на тиждень. Якщо відмовляєтеся від державного житла, у вас у власності не має майна або доходу в Україні (чи інших країнах ЄС), готові працювати, тоді вам платитимуть допомогу у розмірі 244 євро на дорослого/тиждень.

Також українським біженцям в Ірландії надають фіндопомогу по догляду за хворими, по інвалідності, пенсії й допомогу на дітей.

Де найбільші виплати українським біженцям?

Станом на кінець 2025 року найбільші виплати українським біженцям надавала Німеччина. Йдеться про програму Bürgergeld. Розмір виплат коливається від 357 до 563 євро.