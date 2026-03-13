Выплаты в 1 500 грн в апреле — на каких условиях предоставят финпомощь

Новые доплаты в 1 500 гривен граждане Украины начнут получать в апреле 2026 года. Стало известно, что нужно, чтобы получить дополнительные деньги на жизнь.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Подробнее о помощи в 1 500 гривен

В ведомстве отметили, что финансовую помощь получит та часть населения, которая больше всего в этом нуждается. Речь идет, в частности, о:

пенсионерах на общеобязательном пенсионном страховании;

получателей пособия по инвалидности и малообеспеченных семьях;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - тех, кому платят социальную помощь.

Известно, что гражданам не надо будет обращаться в госучреждения для начисления новой помощи в 1 500 гривен. Деньги начислят автоматически на банковские счета или через Укрпошту.

Что еще стоит знать

Напомним, что начисление социальных выплат оказались под угрозой. По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, "сломанный парламент" имеет влияние на правительство и в дальнейшем будет влиять на то, как будет выполняться бюджет.

"Армия приоритетная, на нее деньги будут. Все остальные расходы от дорог до социальных выплат могут быть остановлены", — отметил народный избранник.

При этом Мотовиловец добавил, что проблем с выполнением бюджета нет.

Тем временем чешская гуманитарная организация "Человек в беде" при финансовой поддержке Швейцарии будет предоставлять украинцам микрогранты, чтобы люди создавали собственный бизнес. Получить можно будет до 4 000 долларов. Также мы рассказывали, что весной УВКБ ООН будет выплачивать финансовую помощь гражданам в Сумах. Поддержка рассчитана на внутренних переселенцев и беженцев.