Пенсии в Украине — причины заниженных сумм и как обжаловать

Украинским гражданам пенсионные выплаты по возрасту назначаются по четкой и стандартной формуле, однако они не остаются одинаковыми в течение последующих лет, в частности за счет повышения прожиточного минимума и индексации. При этом существуют ситуации, когда изначально пенсия была занижена.

О таких случаях рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Как определяют размеры пенсий в Украине

Согласно действующим нормам законодательства, начисление пенсионных выплат по возрасту происходит по специальной формуле и зависит от таких ключевых составляющих:

количества лет страхового стажа;

официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы;

средней зарплаты в Украине за определенный период.

Такие показатели формируют базовую сумму. Пенсионный фонд определяет среднюю заработную плату по стране, умножает на индивидуальный коэффициент конкретной суммы зарплаты гражданина и зачисляет индивидуальный коэффициент стажа. В итоге получает размер пенсии по возрасту.

Если полученная сумма ниже минимального размера пенсии по возрасту (2 595 грн в 2026 году), то ее подтягивают к минимальной пенсии.

После оформления пенсии в дальнейшем ее размер может измениться благодаря:

индексации;

дополнительному стажу;

изменениям законодательства.

Частые причины заниженных пенсий украинцев

Однако бывают случаи, когда размер пенсии по возрасту оказался меньше, чем ожидалось. Самыми распространенными причинами этого являются:

частично или полностью не зачисленный стаж;

неправильно установленный коэффициент зарплаты;

ошибки в документах/в данных электронного реестра;

нарушение прав на досрочное/льготное назначение пенсии.

Даже одной такой ошибки достаточно, чтобы повлиять на конечный размер суммы.

Как обжаловать решение о неправильной сумме пенсии

Согласно постановлению №21-1 с изменениями от 13 июня 2025 года, украинцы имеют право подавать жалобы в ПФУ в случае появления подозрений о неправильном начислении пенсии. Это можно делать лично или через законного представителя.

Заявление можно подавать как в письменном, так и в электронном формате, соблюдая условия по идентификации и предоставлению дополнительных документов.

Граждане могут обратиться с жалобами:

в вышестоящий орган Пенсионного фонда (главное управление или правление ПФУ);

в бумажной/э-форме через сайт электронных услуг Пенсионного фонда;

в течение месяца с даты, когда гражданин заподозрил нарушение.

Еще мы писали, что весной пенсионерам будут выплачивать новые суммы пенсий: они вырастут со 100 до 2 595 грн. Граждане могут сами проверить, изменился ли размер пенсии, на портале ПФУ.

Также сообщалось, что некоторые пенсионеры имеют право на дополнительные суммы выплат за проживание в определенных местностях. Так, украинцам могут начислять 20% дополнительно.