Выплаты от УВКБ ООН — где предоставляют помощь для украинских переселенцев в марте

В марте текущего года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и БФ "Право на защиту" организовали возможность получить финансовую помощь еще в одном из городов Украины. Подать запрос на электронную очередь могут переселенцы и беженцы.

Кто сможет получить помощь от УВКБ ООН в марте

Правом обратиться за оформлением выплат наделены жители города Сумы, регулярно страдающего от российских обстрелов. Согласно условиям программы, из-за ограниченных финансовых возможностей выплаты предусмотрены для двух основных групп населения:

Переселенцев, если есть официальный статус, полученный за последние шесть месяцев; Беженцев, на основе подтверждения факта выезда и возвращения домой.

При этом доход должен быть в пределах 6,3 тыс. грн на одного человека в семье. Также заявители не должны иметь подобных выплат за последние три месяца.

Также среди условий — наличие критерия уязвимости:

неполная семья, где одинокая мать/отец имеют на содержании несовершеннолетних детей/лиц старшего возраста (более 55 лет);

граждане в возрасте от 55 лет, которые сами возглавляют домохозяйства;

одинокие люди старшего возраста (более 55 лет), которые содержат несовершеннолетних детей;

граждане с диагностированными хроническими серьезными заболеваниями/инвалидностью.

Заявителям предоставят суммы по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн для каждого в домохозяйстве в течение трех месяцев).

Правила подачи запроса для получения выплат

По информации организаторов, жители г. Сумы смогут зарегистрироваться на получение финпомощи УВКБ ООН, заполнив специальную форму.

После чего надо ожидать звонка от работников пункта сбора данных на денежную помощь, которые сообщат о дне и времени, когда необходимо прийти на индивидуальный прием.

Детали можно уточнить по номеру: 063 182 68 38 (работает по графику офиса в будни — 9:00-16:00).

"Если вы заполнили все правильно, то форма успешно отправится и вам автоматически присвоится соответствующий номерок в очереди", — говорится в сообщении.

Другая помощь для украинских переселенцев

Кроме того, гражданам с особыми потребностями доступна помощь от ОО "Fight For Right". По программе предусматривается предоставление выплат на аренду жилья и коммунальных услуг.

Приобщиться к ней могут граждане, которые покинули Донецкую область или другие опасные районы из-за войны, и теперь есть потребность в финансовой поддержке.

Помощь предоставляется людям с инвалидностью, которые имеют официально подтвержденный статус (ВПЛ).

Для регистрации необходимо заполнить специальную анкету.

Еще мы писали, что в Киеве некоторые категории граждан смогут получить помощь от БФ "Каритас Киев". Предусматривается предоставление финансовых грантов на повышение профессиональных навыков.

Также сообщалось, что действует проект от Каритас по предоставлению финподдержки для представителей сельского хозяйства. Размеры грантов достигают 125 тыс. грн.