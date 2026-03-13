Выплаты до 4 000 долларов — кто и где может подать заявку на программу помощи в марте

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В марте 2026 года в Украине чешская гуманитарная организация "Человек в беде" (People in Need Ukraine) реализует проект помощи по предоставлению до 4000 долларов на запуск бизнеса. Инициатива стала возможной при финансовой поддержке Швейцарии.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook, передают Новини.LIVE.

Что надо знать о программе помощи до 4 000 долларов

Как отмечается, речь идет о проекте микрогрантов для граждан с ограниченными экономическими возможностями на запуск бизнеса.

"Если из-за войны вы потеряли работу или доход, но есть идея собственного бизнеса — это возможность начать. Организация "Человек в беде" открывает конкурс микрогрантов для людей с ограниченными экономическими возможностями", — сообщают организаторы.

Победителям проекта гарантированно предоставят до 4 000 долларов на запуск предпринимательской деятельности.

Согласно условиям программы, гранты можно использовать на покупку оборудования, ремонт помещения, покупку материалов, маркетинг и другие расходы, необходимые для начала дела.

Кроме денежной помощи, участникам предоставят возможность обучения и менторскую поддержку в подготовке к запуску бизнеса.

Преимущество предоставят:

гражданам, которые имеют инвалидность;

внутренне перемещенным лицам;

одиноким родителям;

людям старшего возраста;

ветеранам.

Где и как можно подать заявку на участие в программе

По правилам проекта, присоединиться к такой инициативе могут совершеннолетние жители или переселенцы, проживающие в громадах двух областей:

Днепропетровской: г. Днепр, г. Кривой Рог, г. Павлоград, Днепровский и Самаровский районы;

Харьковской: Берестинский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский и Чугуевский районы.

Подавать заявки при условии соответствия критериям можно до 31 марта 2026 года.

Другая поддержка украинцев весной

Также граждане с особыми потребностями могут получить помощь от ОО "Fight For Right".

Согласно правилам программы, предусматривается выплата компенсаций для граждан, которые покинули Донецкую область или другие опасные районы из-за войны.

В частности, средства можно будет потратить на аренду жилья и коммунальных услуг. Помощь предусмотрена людям с инвалидностью, у которых есть официально подтвержденный статус переселенца.

Для регистрации нужно заполнить специальную онлайн-анкету.

Еще мы писали, что весной УВКБ ООН предоставляет возможность получить финпомощь гражданам в Сумах. Зарегистрироваться можно уязвимым категориям из числа внутренних переселенцев и беженцев.

Также сообщалось, что в Киеве некоторым группам граждан можно будет получить финпомощь от фонда "Каритас Киев". Ожидается предоставление грантов на повышение собственных профессиональных навыков.