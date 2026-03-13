У квітні українцям нарахують по 1 500 грн — у Мінсоцполітики назвали умови

Пенсіонерки, купюри по 500 гривень і банківська картка в терміналі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Нові доплати у 1 500 гривень громадяни України почнуть отримувати у квітні 2026 року. Щоб отримати гроші, населенню не потрібно буде додатково звертатися до держустанов.

Про це повідомляють на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про допомогу в 1 500 гривень

У відомстві зазначили, що фінансову допомогу отримає та частина населення, яка найбільше цього потребує. Йдеться, зокрема, про:

пенсіонерів на загальнообов'язковому пенсійному страхуванні;

одержувачів допомоги по інвалідності та малозабезпечені сім'ї;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — тих, кому платять соціальну допомогу.

Відомо, що громадянам не треба буде звертатися до держустанов для нарахування нової допомоги в 1 500 гривень. Гроші нарахують автоматично на банківські рахунки або через Укрпошту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що нарахування соціальних виплат опинилися під загрозою. За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця, "зламаний парламент" має вплив на уряд і надалі впливатиме на те, як буде виконуватися бюджет.

"Армія пріоритетна, на неї гроші будуть. Усі інші видатки від доріг до соціальних виплат можуть бути зупинені", — зазначив народний обранець.

При цьому Мотовиловець додав, що проблем із виконанням бюджету немає.

Тим часом чеська гуманітарна організація "Людина в біді" за фінансової підтримки Швейцарії надаватиме українцям мікрогранти, щоб люди створювали власний бізнес. Отримати можна буде до 4 000 доларів. Також ми розповідали, що навесні УВКБ ООН виплачуватиме фінансову допомогу громадянам у Сумах. Підтримка розрахована на внутрішніх переселенців і біженців.