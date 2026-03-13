Выплаты от Эстонии — кому из украинцев предусмотрена помощь до 42 000 грн

Женщина за компьютером и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Весной Эстонский совет по делам беженцев объявил новый этап программы денежной помощи для домохозяйств до 42 000 грн. Уязвимые группы граждан могут подать заявки еще в одной украинской области.

О том, кто может принять участие в инициативе, рассказывают Новини.LIVE.

Кто из украинцев может претендовать на помощь

Как отмечается, присоединиться к программе "Эстонского совета по делам беженцев" могут домохозяйства из Полтавской области. Она предусматривает предоставление финансовой поддержки для домохозяйств, пострадавших из-за войны.

Отобранным участникам обещают дать денежную помощь в размере до 42 000 грн. Средства можно потратить на начало или восстановление экономической деятельности для развития сельского хозяйства в регионе.

Предполагается, что программа обеспечит грантами тех, кто относится к уязвимым группам:

Пенсионерам (более 60 лет); Людям с инвалидностью (I-II группа), хроническими болезнями; Переселенцам; Безработным; Многодетным семьям; Неполным семьям с детьми. Семьям, где есть дети до двух лет.

Преимущество будет предоставлено тем заявителям, у которых нет работы и доходов во время военного положения в стране.

Правила регистрации в программе помощи

Предполагается, что в рамках программы будет предоставлен разный размер помощи в зависимости от видов фермерской деятельности. В частности, для кролиководства, козоводства и пчеловодства предоставят по 29 000 грн.

На птицеводство начислят помощь 30 000 грн, на производство свинины — 31 000 грн.

Для производство мясной, а также молочной продукции — 42 000 грн.



Все желающие принять участие в программе должны заполнить специальную онлайн-форму. Текущий этап подачи заявок завершится в 23:59, 23 марта 2026 года.

"При рассмотрении заявки будет рассматриваться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств. Приоритет будет предоставляться Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и/или жителям громады, пострадавшим в результате военного конфликта в Украине", — уточняют организаторы.

Важным условием является отсутствие аналогичной помощи за последний год.

Какая еще предусмотрена помощь для фермеров весной

Кроме того, украинцы могут принять участие в новом проекте под названием "FARM", который также призван оказать поддержку в аграрном восстановлении сельским домохозяйствам во время войны.

Участники смогут приобрести необходимые высококачественные семена, удобрения, корма для скота и технику, выполнить ремонты для расширения сельскохозяйственной деятельности.

Заявителям предоставят от 33 600 грн до 125 000 грн.

Ранее сообщалось, что UNHCR Ukraine окажет помощь жителям одной из прифронтовых громад. К регистрации в программе приглашают ряд категорий граждан, в частности лиц пожилого возраста с детьми.

Еще мы писали, что в марте БФ "Каритас Полтава" регистрирует граждан на предоставление выплат на оплату коммунальных услуг. Средства предусматриваются для граждан, которые выехали из опасных областей.