Аферисты прикрываются НБУ — о какой опасности сказали украинцам

Аферисты прикрываются НБУ — о какой опасности сказали украинцам

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 21:33
Украинцам поступают фейковые сообщения "от НБУ" — что с ними не так
Человек за компьютером. Фото: Unsplash

В Национальном банке Украины (НБУ) предупредили граждан о новой мошеннической схеме, которая сейчас активно используется аферистами. Так, они присылают гражданам фишинговые письма с опасными файлами.

Письма поступают якобы от имени Департамента финмониторинга, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Подробнее о схеме мошенников

Мошенники рассылают письма с разных электронных адресов и требуют от получателей предоставить документы. В письмах также есть подпись якобы специалиста НБУ.

В Нацбанке отмечают:

  • файлы в письмах лучше не загружать на свой компьютер;
  • не открывать добавленные ссылки.

"Подчеркиваем, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что фишинг  это вид интернет — мошенничества, когда мошенники похищают конфиденциальные данные украинцев в интернете. Чаще всего аферисты выдают себя за банки или другие учреждения. Поэтому всем пользователям важно не раскрывать свои банковские данные посторонним лицам, а чтобы уберечь свой аккаунт — установить сложный пароль.

Ранее мы рассказывали, что мошенники распространяли фейковые сообщения о компенсации за отключения света. Эту информацию людям они присылали от имени банков. Также писали, как можно распознать мошенников и уберечь свои сбережения. Известно, какие правила должны знать украинцы.

НБУ фейки мошенничество Нацбанк мошенники
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
