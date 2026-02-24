Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Получить доллары в банкомате — могут ли украинцы обналичивать валюту

Получить доллары в банкомате — могут ли украинцы обналичивать валюту

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 20:45
Можно ли снять доллары в банкомате в Украине — детали
Человек возле банкомата и доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине банкоматы выдают наличными не только гривны, но и иностранную валюту. Обналичивать можно, например доллары, но на определенных условиях. 

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Снятие долларов в банкоматах

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), лимит на снятие наличных с иностранных счетов составляет 100 000 гривен в эквиваленте. Снимать такую сумму средств можно ежедневно.

"Этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках", — говорится в сообщении.

Получить доллары наличными можно в кассах банков, если заказать нужную сумму заранее. Для этого граждане могут воспользоваться онлайн-банкингом.

В то же время валютных банкоматов в Украине не очень много. Большинство устройств выдают только гривну, поэтому быстро и в любое время получить наличные в долларах не стоит.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцы покупают доллары или евро в банках, обменниках или на черном рынке. Черный рынок, то есть обменные операции у частных лиц, вообще не стоит рассматривать как действенный вариант. Если же выбирать между банком и обменником, то лучше всего — забыть о скорости и выгоде и идти в банковское учреждение.

Продавать или покупать валют в обменниках, конечно можно, но в исключительных ситуациях, например, когда очень быстро нужно получить иностранные купюры.

Ранее мы рассказывали, когда выгодно покупать или продавать валюту. Не все понимают, что в определенные дни недели доллары или евро могут дорожать или дешеветь. Также писали об иностранных банкнотах, которые можно только отдать на инкассо. Речь идет как о долларах, так и евро.

деньги банкоматы валюта наличка долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации