Можно ли снять доллары в банкомате в Украине — детали

В Украине банкоматы выдают наличными не только гривны, но и иностранную валюту. Обналичивать можно, например доллары, но на определенных условиях.

Снятие долларов в банкоматах

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), лимит на снятие наличных с иностранных счетов составляет 100 000 гривен в эквиваленте. Снимать такую сумму средств можно ежедневно.

"Этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках", — говорится в сообщении.

Получить доллары наличными можно в кассах банков, если заказать нужную сумму заранее. Для этого граждане могут воспользоваться онлайн-банкингом.

В то же время валютных банкоматов в Украине не очень много. Большинство устройств выдают только гривну, поэтому быстро и в любое время получить наличные в долларах не стоит.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцы покупают доллары или евро в банках, обменниках или на черном рынке. Черный рынок, то есть обменные операции у частных лиц, вообще не стоит рассматривать как действенный вариант. Если же выбирать между банком и обменником, то лучше всего — забыть о скорости и выгоде и идти в банковское учреждение.

Продавать или покупать валют в обменниках, конечно можно, но в исключительных ситуациях, например, когда очень быстро нужно получить иностранные купюры.

Ранее мы рассказывали, когда выгодно покупать или продавать валюту. Не все понимают, что в определенные дни недели доллары или евро могут дорожать или дешеветь. Также писали об иностранных банкнотах, которые можно только отдать на инкассо. Речь идет как о долларах, так и евро.