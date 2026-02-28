Отключения света — какие проблемы грозят клиентов банков

Банкомат не выдал наличные деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Блэкауты во всех регионах Украины перестали быть редкостью из-за постоянных обстрелов. Поэтому периодически люди сталкиваются с ситуациями, когда электроэнергия исчезает во время снятия денег в банкомате или пополнения карты наличными в терминале.

Что делать, если банкомат списал деньги с карты, но не выдал наличные, рассказали в пресс-службе ПриватБанка, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как вернуть списанные с карты деньги

Если во время работы с банкоматом выключили свет, деньги с карты списались, но наличные вы не получили, необходимо:

связаться со службой поддержки банка — это можно сделать, позвонив по короткому номеру 3700 или воспользовавшись чатом в приложении Приват24;

зафиксировать данные банкомата — если нет возможности обратиться в службу поддержки сразу, надо сфотографировать номер устройства (есть на лицевой панели) или записать точный адрес и время, когда случился инцидент;

предоставить максимум информации — номер карты, сумму операции и место, где она проводилась.

После обработки заявки банк вернет деньги на карту, о чем дополнительно оповестит вас в приложении, по электронной почте или в смс.

При отключениях света также бывают ситуации, когда банкомат "съедает" карту. В таком случае ее необходимо срочно заблокировать и перевыпустить в Приват24 или в отделении банка.

Как снять деньги в банкомате без карты

В устройствах ПриватБанка это можно сделать несколькими способами:

Через Приват24 — перейти в меню "Снятие наличных", ввести сумму, пин-код карты и просканировать QR-код. По номеру телефона — нажмите кнопку "Снять без карты" на главном экране банкомата, введите свой финансовый номер телефона и ожидайте звонка с кодом подтверждения. Через QR-код — просканируйте QR-код через приложение Приват24, выберите карту для снятия наличных, введите сумму снятия и ПИН-код.

Также наличные можно получить без карты в кассе ПриватБанка при наличии финансового номера телефона, или на кассах магазинов — если нужна сумма до 6 000 грн.

Ранее мы рассказывали, что в марте 2026 года на операции с наличными средствами в ПриватБанке будут действовать определенные ограничения. Речь идет о правилах для снятия средств в банкоматах, кассах и других каналах в Украине и за рубежом.

Также узнавайте, кому надо срочно перевыпустить карту ПриватБанка. Финансовое учреждение ограничит их использование для некоторых операций.