Пенсії можуть не надійти — що треба знати про реквізити рахунку в банку

Громадяни мають право за різних обставин змінювати як банківські установи, так і виплатні реквізити для отримання пенсій. За таких умов необхідно в обов'язковому порядку звернутись до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб не мати проблем.

Інформування ПФУ про нові реквізити для отримання пенсій

За даними фахівців Пенсійного фонду, згідно із законодавством, пенсія може виплачуватися через відділення АТ Укрпошта або через уповноважену банківську установу. Спосіб виплати пенсіонери обирають самостійно.

Однак громадяни обов’язково повинні повідомляти ПФУ про нові реквізити та перехід в інший банк. Це необхідно, щоб кошти надійшли на нові рахунки і не було проблем із виплатами.

Для цього необхідно написати відповідну заяву до Пенсійного фонду особисто або через уповноважену особу банківської установи.

Що необхідно зробити після зміни реквізитів

У разі отримання нової картки чи зміни банку особи, які отримують пенсійні виплати, повинні виконати кілька кроків.

Для своєчасності надходження пенсій у разі зміни реквізитів обов’язково необхідно подати спеціальну заяву до ПФУ про нарахування пенсії за формою, встановленою додатком 1 до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою уряду № 1596.

Передати таку заяву можна трьома способами:

через особисте звернення до Пенсійного фонду України, вказавши фактичне місце проживання особи та банківські реквізити обраної фінустанови;

дистанційно через портал е-послуг ПФУ з використанням кваліфікованого е-підпису, сформувавши заяву у власному кабінеті у пункті "Щодо пенсійного забезпечення" (у підпункті "Внесення змін до пенсійної справи", вкладці "Заява про зміну виплатних реквізитів");

звернувшись із проханням подати заяву про зміну реквізитів до установи уповноваженого банку.

Які вимоги до рахунку для надходження пенсії

Існують певні правила до банківських рахунків для зарахування пенсії:

рахунки мають бути відкриті в одному з уповноважених банків;

поточні рахунки мають відкриватися саме для зарахування пенсійних та інших соцвиплат;

мають бути активними (діючими).

У заяві на перерахунок пенсії номер рахунку має бути вказаний у міжнародному форматі IBAN (29 цифр та літер).

Дізнатися міжнародний номер банківського рахунку можна в мобільному застосунку банку або ж безпосередньо у відділенні банку.

