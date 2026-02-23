Выплаты от UNHCR — кому и где можно подать заявку в феврале

Деньги и женщина за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В понедельник, 23 февраля, 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, предоставит денежную помощь жителям еще одной громады, которой коснулись негативные последствия войны. Средства могут оформить исключительно уязвимые группы людей, в частности, те, кому более 55 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства, информируют Новини.LIVE.

Кого наделили правом получить помощь от UNHCR

Оформить выплату средств от UNHCR Ukraine смогут некоторые жители Сумской области. Согласно правилам, денежная помощь предоставляется двум основным группам людей, жизнь которых изменила война. Речь идет о внутренних переселенцах, которые имеют соответствующий официальный статус, полученный за последние шесть месяцев, и беженцах, которые вернулись из-за границы в собственные дома.

Среди других условий права на финпомощь:

отсутствует подобная денежная помощь от фондов/организаций за последние три месяца;

совокупный доход не превышает 6,3 тыс. грн на каждого в семье.

Кроме того, гражданам необходимо принадлежать хотя бы к одной из следующих категорий:

Семьи, где есть только мать/отец, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей/имеют граждан на иждивении, возраст которых превышает 55 лет; Граждане старше 55 лет, которые самостоятельно ведут хозяйство; Одинокие люди (от 55 лет), которые воспитывают детей до 18 лет; Семьи, где есть лица с инвалидностью/различными болезнями.

Как зарегистрироваться в программе финпомощи на Сумщине

По информации организаторов, получить финансовую помощь смогут жители населенного пункта Будилка Лебединской громады в понедельник, 23 февраля, позвонив по номеру телефона, который работает по графику в будни с 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

"Понедельник, 23 февраля 2026 года, с. Будилка (Лебединская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Центральная, 56 (д. культуры). Часы работы: 11:00-13:00", — сообщили в представительстве.

Претенденты получат по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн/мес. на каждого в семье с расчетом на три месяца). Средства будут перечислены на банковские счета.

Также необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку ВПЛ (при наличии);

номер банковского счета;

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медсправки.

Что еще необходимо знать переселенцам

В этом году некоторые граждане не получили выплаты из-за несвоевременного выполнения требования идентификации и непредоставления информации об отсутствии выплат от России, однако из-за массовости проблемы правительство разрешило пройти соответствующую процедуру до 1 июля 2026 года.

Кабинет министров принял решение возобновить выплаты, пролонгировать сроки для идентификации и упростить доступ к сервисам Пенсионного фонда.

В частности, увеличили число операторов, организовали мобильные бригады и ввели электронную очередь.

