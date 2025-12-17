Красный Крест предупредил о новой схеме мошенников — на какие выплаты опасно реагировать

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

В сети интернет появляются ложные сообщения о том, что благотворительная организация Украинского Красного Креста начала выплату финансовой помощи в 2 750 или 4 250 гривен. Эти деньги, якобы, предусмотрены для украинцев, которые оставались в стране во время полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Telegram-канале Украинского Красного Креста.

Фейк о выплатах от Красного Креста

Мошенники в сообщениях пишут, что получить денежную поддержку можно "до определенной даты декабря". Гражданам предлагается открыть ссылку, перейти на сайт "банковского учреждения", предоставить личные данные и получить деньги.

"Подчеркиваем, что Украинский Красный Крест не публиковал таких объявлений и не осуществляет регистрацию на эту помощь. Условия о невыезде за границу — ложные, а ссылки, которые добавляют в подобных сообщениях, являются мошенническими", — пояснили в благотворительной организации.

Украинцев просят относиться внимательно к любым подозрительным сообщениям и ни в коем случае не раскрывать свои персональные данные третьим лицам. В Украинском Красном Кресте также отметили, что обо всех актуальных программах рассказывают только на официальном сайте.

Там напомнили, что вся официальная информация об актуальных программах поддержки публикуется исключительно на официальном сайте.

О чем еще стоит знать

Напомним, что мошенники часто предлагают гражданам арендовать их банковские карты, предлагая за это деньги. На такой шаг часто решаются люди, которые не имеют постоянного заработка или те, кто получает маленькие зарплаты. Но проблема заключается в том, что предоставляя свой счет третьим лицам, вы превращаетесь в так называемых "денежных мулов" - людей, через чьи банковские карты мошенники будут переводить незаконно заработанные деньги. Это, в итоге, приведет к проблемам с законом.

Ранее мы рассказывали, как мошенники обманывают пенсионеров. Так, аферисты выдают себя за работников ПФУ и выманивают у доверчивых граждан личные данные и получают доступ к чужим сбережениям. Еще мы объясняли, как действовать, чтобы разоблачить мошенников и сохранить свои деньги. Нужно придерживаться нескольких простых правил.