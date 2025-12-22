Работа для лиц с инвалидностью — что изменится в трудоустройстве с 2026 года

Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

С января 2026 года правила трудоустройства граждан с инвалидностью претерпят изменения. Речь идет об особенностях выполнения норматива работодателями, которые вместо штрафных санкций будут обязаны делать взносы и начнут готовить отчетность.

Соответствующие изменения прописаны в законе № 4219-IX.

Реклама

Читайте также:

Новации в трудоустройстве лиц с инвалидностью

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд", будут введены в действие с 1 января 2026 года новые требования для работодателей в вопросе трудоустройства граждан.

Норматив по обеспечению лиц с инвалидностью будет распространяться на работодателей:

Где среднеучетная численность штатных работников учетного состава за квартал будет находиться в пределах от 8 до 25 человек — одно рабочее место при нормальной продолжительности рабочего времени (сокращенной или неполной) и при начислении за соответствующее время зарплаты в размере, превышающем минимальную заработную плату; У которых численность штатных работников учетного состава в среднем за квартал превышает 25 человек — 4% среднеучетной численности штатных сотрудников учетного состава за квартал при нормальной продолжительности рабочего времени (сокращенной или неполной) и за начисление за это время зарплаты в сумме больше минимальной зарплаты; Учреждения здравоохранения, реабилитационные учреждения и предоставители соцуслуг, государственные, коммунальные/негосударственные предприятия, учреждения, организации, деятельность которых сосредоточена на реабилитации лиц с инвалидностью — 2% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за квартал при нормальной продолжительности рабочего времени (сокращенной или неполной) и при условии начисления зарплаты больше "минималки".

Таким образом, норматив будет подобен действующему, однако предусмотрены следующие отличия:

будет определяться норматив не за год, а за квартал;

возникнет отдельная категория работодателей, для которых норматив будет равен 2% вместо 4%;

условия выполнения норматива изменятся — работник с инвалидностью будет обязан работать или полное рабочее время, или ему должны начислять зарплату не менее минимальной (сейчас критерий не имеет значения для тех, у кого эта работа является основной);

при расчете норматива в среднеучетное количество лиц не будут вносить штатные единицы, касающиеся тяжелых и опасных работ.

Как изменятся санкции для работодателей

С 1 января 2026 года перестанут взимать с работодателей санкции за невыполнение норматива. Вместо этого введут взнос на поддержку трудоустройства граждан с инвалидностью. Речь идет о целевом взносе, сбор которого станет обязательным для финансового обеспечения соцзащиты лиц с инвалидностью/детей с инвалидностью.

Механизм исчисления и уплаты взносов будет определять статья 182 закона №875. Рассчитывать размер взносов и платить его будут сами работодатели путем определения результата произведения следующих показателей:

40% среднемесячной заработной платы/вознаграждения в календарном квартале на одного человека;

количества месяцев в квартале;

разницы между нормативом рабочих мест для лиц с инвалидностью и среднеучетной численностью штатных работников — лиц с инвалидностью за квартал (с размером заработной платы не менее минимальной).

Работодатели будут иметь право выбора:

или выполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью;

или уплата за отчетный период (квартал) взносов.

Ранее мы писали, что в январе 2026 года ожидаются определенные изменения в финансовой сфере для ряда украинцев. В частности, некоторые из граждан начнут получать повышенную заработную плату.

Также мы рассказывали, какие размеры зарплат фиксируют во Львове в декабре 2025 года. Там в среднем платят меньше на 1 тыс. грн от уровня в Киеве.