Главная Финансы Зарплаты работников с инвалидностью — нормативы в 2026 году

Зарплаты работников с инвалидностью — нормативы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:30
Минимальная зарплата лиц с инвалидностью — какие нормативы в 2026 году
Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

В 2026 году работодатели обязаны выполнять усиленные нормативы по трудоустройству граждан, имеющих инвалидность, в частности, в вопросе размера минимальной заработной платы. Сейчас простого оформления таких работников недостаточно, ведь появились новые требования.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон 4219-IX.

Читайте также:

Нормативы по трудоустройству лиц с инвалидностью

С января 2026 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд", который меняет подход в обеспечении права граждан с инвалидностью на трудоустройство, в частности предусматривается появление обязанности работодателя по целевому взносу для бизнеса, усиление госконтроля и введение механизмов компенсаций.

Работодатели, имеющие в штате более восьми работников, обязаны трудоустраивать лиц с инвалидностью. Норматив равен 4% от среднеучетного числа штатных работников. Для мелких фирм (от 8 до 25 работников) обязательным условием является трудоустройство не менее одного такого лица.

Также в этом году заменили штрафы для работодателей, которые не выполняют норматив, на целевые взносы. Такие средства будут направлять в государственный фонд соцзащиты лиц с инвалидностью.

Кого из работников будут зачислять в норматив:

  1. Тех, кто имеет группу инвалидности;
  2. Трудоустроенных лиц с инвалидностью по основному месту работы;
  3. Размер зарплаты работника должен превышать минимальную зарплату в стране на 1 января соответствующего года (в 2026 году — 8 647 грн) за полностью отработанный календарный месяц.

Нюансы в выплате зарплаты и соблюдении норматива

Если зарплатное требование будет проигнорировано, то работодатель не будет иметь права учесть такое лицо в норматив.

Таким образом, для зачисления такого работника, его зарплата должна составлять минимально 8648 грн. Правило распространяется на работников с нормальной и сокращенной продолжительностью рабочего времени.

Если речь идет о неполном рабочем времени, то зарплата с учетом занятости должна быть выше "минималки". Как пример, работник работает на 0,5, полный оклад — 30 тыс. грн, начисления за месяц будут равны 15 тыс. грн, то есть выше минимальной зарплаты, поэтому в норматив работник может быть зачислен.

В зарплату трудоустроенных лиц с инвалидностью могут включать отпускные при отпуске, а также выплаты при командировке.

Больничные не относятся к фонду оплаты труда, поэтому такой нюанс еще требует разъяснения.

Льготы для лиц с инвалидностью

Работникам с инвалидностью предусмотрены различные льготы. Соответствующий статус дает право претендовать на более длинный ежегодный основной отпуск по сравнению с другими работниками. Предусматривается предоставление отпуска на два дня дольше обычного.

Таким образом, лица с инвалидностью могут отдыхать 26 календарных дней.

Если такой статус был получен в результате войны, то предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты на 14 календарных дней в течение года.

Также такие лица могут получить специальные техсредства реабилитации, медицинские изделия, обустройство рабочего места.

Ранее мы писали о новой процедуре премирования госслужащих. Согласно новым правилам, такие выплаты считаются четкой составляющей зарплаты.

Еще сообщалось, кому предусмотрено право на начисление выходного пособия. В Гоструда объяснили, как изменился размер выплат и другие детали.

работа деньги инвалидность трудоустройство зарплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
