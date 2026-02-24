Зарплаты в Украине — в Верховной Раде инициируют справедливую систему оплаты труда

Подсчеты на калькуляторе и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют изменить подход к начислению зарплат и установить единые правила оплаты труда для государственного, частного и общественного секторов. Это предусматривает законопроект №14387, который ожидает своего рассмотрения в Верховной Раде.

Необходимость изменений в оплате труда в Украине

Законопроект №14387 разработали на запрос общественности на справедливость в оплате труда. Он призван урегулировать систему для всех публичных служащих, в частности на политических должностях, ввести единый подход в определении заработной платы и укрепить ответственность государства перед гражданами.

Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В обосновании необходимости принятия акта отмечается, что на сегодня система оплаты труда в госсекторе является разбалансированной, где должностные оклады при одинаковом объеме работ могут отличаться в десятки раз. Это противоречит основополагающим принципам справедливости и эффективности управления и принципу равной оплаты за равный труд (ст. 24 Конституции Украины), поэтому требует изменений.

Соответствующую инициативу уже поддержал профильный Комитет Верховной Рады и рекомендовал парламенту принять в первом чтении.

Какие подходы предусматривает новый законопроект

Как отмечается в пояснительной записке, предложенный проект закона направлен на системное устранение диспропорций в оплате труда, возникших в результате отсутствия единых принципов, методологии и граничных ориентиров в определении размеров зарплаты для работников госсектора.

Инициатива введет единую архитектуру оплаты труда как в государственном, так и в частном и общественном секторах. В то же время, в публичном секторе, уровень оплаты труда будет устанавливаться исполнительным и генеральным табелем, предусматривающим прозрачные и обоснованные пределы годового вознаграждения, а также создадут баланс между ответственностью, сложностью, ценностью и уровнем должностей. То есть речь идет о введении нового инструмента.

Также предлагают создать совещательную группу экспертов по вопросам оплаты труда при главе ВРУ для информирования общества относительно обоснованности условий и размеров оплаты труда политиков и содействия Верховной Раде в установлении условий и размеров оплаты труда народных депутатов.



Предусматривается введение государственного регулирования оплаты труда на публичной службе, а именно:

Установление минимальных размеров оплаты труда; Закрепление понятия гарантированной минимальной заработной платы; Установление ее размера, как результат ведения переговоров, в том числе с эксклюзивным переговорным агентом от гражданского общества, работодателей или профсоюзов; Условия пересмотра минимальной заработной платы с учетом макроэкономических показателей.

Оплата труда на государственной службе в 2026 году

В этом году оплата труда госслужащих будет осуществляться по обновленным правилам: на основе классификации должностей. Кабинет министров утвердил такой подход в соответствующем постановлении.

Согласно нормам, каждую должность теперь относят к определенной "семье" и уровню, а размер оклада зависит от сложности функций, ответственности и юрисдикции органа.

В начале года зарплата госслужащих повысилась, ведь оклады привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Его уровень вырос до 3 328 грн. Зарплата не может быть ниже 2,5 прожиточных минимумов.

Максимальный оклад для руководителей центральных органов власти не может быть выше 15 минимальных размеров окладов для служащих местного уровня.

Ранее мы писали, что в марте украинские работники бюджетной сферы не будут иметь права на индексацию зарплат. Известно, какие действуют правила и кто сможет претендовать на осовременивание выплат.

Еще сообщалось, что в 2026 году специалистам, которые сопровождают ветеранов, обещают гарантированный уровень зарплаты в 25 000 грн. Также предусматриваются доплаты, равные 50% оклада.