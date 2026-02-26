Видео
Україна
Видео

Доплаты к зарплате в 20 000 грн в марте — кто получит право

Дата публикации 26 февраля 2026 14:30
Заработная плата — кому начислят доплату в размере 20 000 грн в марте
Деньги и бумаги в офисе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Работникам, привлеченным к восстановлению энергетических объектов, начислят к основной части заработной платы ежемесячную доплату в размере 20 000 грн в марте 2026 года. Известно, кому именно предусмотрены дополнительные средства и правила начисления.

Об особенностях предоставления таких доплат в следующем месяце рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто получит мартовские доплаты к зарплате по 20 000 грн

Согласно постановлению правительства №76, в частности, в рамках реализации экспериментального проекта государственную помощь смогут получить разные специалисты топливно-энергетической сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о тех, кто выполняет работы по восстановлению энергетических объектов, поврежденных российскими обстрелами.

В списке тех, кто сможет получить дополнительную финансовую поддержку от государства в марте, такие специалисты:

  1. Энергетики;
  2. Газовики;
  3. Тепловики;
  4. Газовики;
  5. Коммунальщики;
  6. Железнодорожники.

Решение Кабинета министров предусматривает, что в 2026 году доплаты работникам, непосредственно привлеченным к аварийно-восстановительной деятельности после поражений инфраструктуры, будут начисляться пять месяцев.

Суммы доплаты и процедура зачисления средств

Постановление правительства гарантирует предоставление дополнительной денежной помощи отдельно от заработной платы в постоянном размере для всех таких работников в 20 000 грн.

В целом условия экспериментального проекта следующие:

  • доплаты должны происходить ежемесячно каждому работнику, выполнявшему соответствующие работы;
  • определенную сумму средств должны начислять за каждый месяц участия в восстановительной деятельности, независимо от количества отработанных дней;
  • финансирование выплат должно происходить за счет резервного фонда госбюджета.

Для того, чтобы получить средства, необходимо иметь открытый банковский счет. Деньги будут перечислять через Ощадбанк.

Нюансы в подаче заявки на доплаты для работников

Для того, чтобы работники не тратили силы и время на бюрократию, правительство упростило процедуру получения выплат. Подавать персональные списки задействованных ремонтников обязаны предприятия.

Обратиться может руководитель или уполномоченное лицо. Для этого надо:

  • пройти авторизацию на портале госуслуг "Дія";
  • подать заявку с 6 до 15 числа месяца (за прошлый месяц);
  • если компания будет присутствовать в списках профильных министерств, то форма откроется автоматически;
  • необходимо указать сведения о работниках (инициалы и налоговый код, должность, банковский, номер телефона);
  • поставить электронную подпись (для филиалов необходима подпись руководителя филиала).

Каждому, кто имеет право на выплаты, пришлют сообщение через "Дію" или смс.

Ранее мы писали, какие минимальные оклады по обновленным правилам начислят работникам госслужбы в марте 2026 года. Также известны суммы надбавок за ранг, выслугу и премии.

Еще мы рассказывали, что народные депутаты будут рассматривать проект закона, который призван в корне изменить подход в формировании заработной платы. Документ предусматривает единые принципы оплаты труда.

