Заработная плата — кому начислят доплату в размере 20 000 грн в марте

Работникам, привлеченным к восстановлению энергетических объектов, начислят к основной части заработной платы ежемесячную доплату в размере 20 000 грн в марте 2026 года. Известно, кому именно предусмотрены дополнительные средства и правила начисления.

Кто получит мартовские доплаты к зарплате по 20 000 грн

Согласно постановлению правительства №76, в частности, в рамках реализации экспериментального проекта государственную помощь смогут получить разные специалисты топливно-энергетической сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о тех, кто выполняет работы по восстановлению энергетических объектов, поврежденных российскими обстрелами.



В списке тех, кто сможет получить дополнительную финансовую поддержку от государства в марте, такие специалисты:

Энергетики; Газовики; Тепловики; Газовики; Коммунальщики; Железнодорожники.

Решение Кабинета министров предусматривает, что в 2026 году доплаты работникам, непосредственно привлеченным к аварийно-восстановительной деятельности после поражений инфраструктуры, будут начисляться пять месяцев.

Суммы доплаты и процедура зачисления средств

Постановление правительства гарантирует предоставление дополнительной денежной помощи отдельно от заработной платы в постоянном размере для всех таких работников в 20 000 грн.

В целом условия экспериментального проекта следующие:

доплаты должны происходить ежемесячно каждому работнику, выполнявшему соответствующие работы;

определенную сумму средств должны начислять за каждый месяц участия в восстановительной деятельности, независимо от количества отработанных дней;

финансирование выплат должно происходить за счет резервного фонда госбюджета.

Для того, чтобы получить средства, необходимо иметь открытый банковский счет. Деньги будут перечислять через Ощадбанк.

Нюансы в подаче заявки на доплаты для работников

Для того, чтобы работники не тратили силы и время на бюрократию, правительство упростило процедуру получения выплат. Подавать персональные списки задействованных ремонтников обязаны предприятия.

Обратиться может руководитель или уполномоченное лицо. Для этого надо:

пройти авторизацию на портале госуслуг "Дія";

подать заявку с 6 до 15 числа месяца (за прошлый месяц);

если компания будет присутствовать в списках профильных министерств, то форма откроется автоматически;

необходимо указать сведения о работниках (инициалы и налоговый код, должность, банковский, номер телефона);

поставить электронную подпись (для филиалов необходима подпись руководителя филиала).

Каждому, кто имеет право на выплаты, пришлют сообщение через "Дію" или смс.

