Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кукуруза в Украине дорожает: тонна стоит более 10 000 гривен

Кукуруза в Украине дорожает: тонна стоит более 10 000 гривен

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 06:30
Кукуруза в поле. Фото: УНИАН

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти. Так, спрос в течение последней недели вырос на 100, а иногда на 200 гривен за тонну. Сейчас кукуруза продается по ценам в диапазоне от 9 000 до 10 400 гривен за тонну.

Об этом говорится в публикации АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что происходит с ценами на зерно

Поддержку ценам, как указывается в статье, оказывают:

  • недостаточное предложение зерновой от аграриев;
  • активный спрос внутренних потребителей и трейдеров;
  • соответствующая динамика на экспортном рынке.

"Максимальные цены спроса фиксировались преимущественно в южном регионе, где сохраняется высокая конкуренция за сырье", — говорится в публикации.

Сколько стоит кукуруза на экспорт

Тем временем в портах фуражная кукуруза, которую должны отправить на экспорт, стоит от 210 до 217 долларов (9 182 — 9 488 гривен) за тонну. Стоимость доставки продукции в порт в течение недели подорожала на 1-2 доллара.

Ранее мы рассказывали, что подсолнечник в Украине подорожал до 30 500 гривен за тонну. Однако в в сегменте продуктов переработки подсолнечника ситуация совсем другая. Также писали, как изменились цены на пшеницу накануне посевной кампании 2026. Больше всего прибавило в стоимости зерно 2 класса.

Частые вопросы

Какая цена на пшеницу в Украине сегодня?

Цена на пшеницу в Украине по состоянию на 19 марта составляет 9 711 гривен за тонну. В начале недели, в понедельник, 16 марта, тонна стоила 9 621 гривну. То есть, за 3 дня зерно подорожало на 90 гривен.

Какая будет цена на пшеницу в Украине в 2026 году?

Давать прогнозы еще рано, ведь цена на пшеницу зависит от политических, экономических факторов, а также от ситуации на фронте. Хотя украинский агрорынок работает в условиях войны не один год, пшеница может дорожать или дешеветь еще и в зависимости от ситуации на глобальном агрорынке.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации