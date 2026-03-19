Кукуруза в Украине дорожает: тонна стоит более 10 000 гривен

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти. Так, спрос в течение последней недели вырос на 100, а иногда на 200 гривен за тонну. Сейчас кукуруза продается по ценам в диапазоне от 9 000 до 10 400 гривен за тонну.

Об этом говорится в публикации АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Поддержку ценам, как указывается в статье, оказывают:

недостаточное предложение зерновой от аграриев;

активный спрос внутренних потребителей и трейдеров;

соответствующая динамика на экспортном рынке.

"Максимальные цены спроса фиксировались преимущественно в южном регионе, где сохраняется высокая конкуренция за сырье", — говорится в публикации.

Сколько стоит кукуруза на экспорт

Тем временем в портах фуражная кукуруза, которую должны отправить на экспорт, стоит от 210 до 217 долларов (9 182 — 9 488 гривен) за тонну. Стоимость доставки продукции в порт в течение недели подорожала на 1-2 доллара.

Частые вопросы

Какая цена на пшеницу в Украине сегодня?

Цена на пшеницу в Украине по состоянию на 19 марта составляет 9 711 гривен за тонну. В начале недели, в понедельник, 16 марта, тонна стоила 9 621 гривну. То есть, за 3 дня зерно подорожало на 90 гривен.

Какая будет цена на пшеницу в Украине в 2026 году?

Давать прогнозы еще рано, ведь цена на пшеницу зависит от политических, экономических факторов, а также от ситуации на фронте. Хотя украинский агрорынок работает в условиях войны не один год, пшеница может дорожать или дешеветь еще и в зависимости от ситуации на глобальном агрорынке.